Atlético-GO derrota CRB com gol no fim e entra temporariamente no G-4 da Série B

INCIDENCIAS : Partida válida pela 23° rodada da série B do Campeonato Brasileiro. Na cidade de Goiânia no estádio Antonio Accioly

Na noite desta sexta feira (24), o Atlético-GO recebeu em sua casa, no estádio Antonio Accioly, o CRB pela 23° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com um confronto muito movimentado, o time mandante consegue arrancar uma vitória nos últimos instantes de jogo e consegue três pontos importantes e consegue encostar nos times do topo da tabela.

As equipes no primeiro tempo fizeram um jogo bem movimento. Com chances de gol para as duas equipes, mas o time da casa mantém um certo controle na partida, porém não tem uma organização para finalizar certo no gol. Mesmo tendo 68% de posse de bola no primeiro tempo, o Atlético-GO esbarrava em uma defesa bem montada pelo time visante e com isso, não encontram opções para que as jogadas de ataque pudessem ser executadas.

O CRB mesmo tendo uma posso de bola pequena, apenas 32%, teve mais possibilidades de atacar com perigo. O time vistante estava bem colocado em campo, criava boas chances de finalizar nos contra ataques e fez o goleiro do Atlético-GO a trabalhar. O time aproveito sua boa colocação em campo para ter confiança para afastar as jogadas do time mandante e fazer com que os jogadores não tivessem a oportunidade de chegar muito perto de sua área defensiva.

No segundo tempo, o time mandante mudou sua postura e conseguiu equilibrar a partida. Na volta do intervalo, o Atlético conseguiu arrumar suas jogadas de ataque e começou a dar perigo e desestabilizar a defesa do CRB. Abusou das jogadas aérea, mas teve dificuldades para balançar as redes do rival.

Tendo um volume de jogo superior no primeiro tempo, o CRB caiu muito de produção na segunda parcial. Percebendo o crescimento do mandante no confronto, o time visitante teve muitas dificuldades de continuar executando suas jogadas de ataque e continuar incomodando o adversário com suas perigosas finalizações.

Nos instantes finais, já aos 41 do segundo tempo, Júlio César mandou um lindo lançamento para André Luis, que dentro da área, pegou de primeira e mandou um chute sem defesa para o goleiro João Carlos.

Com a evolução do Atlético-GO na partida, a vitória foi conquistada, e ainda conseguem entrar no G-4, e fica por enquanto, na terceira posição da competição. Já o CRB, tem 25, na 16ª colocação, e entrará no Z-4 caso o São Bento pontue contra o Avaí, neste sábado (25), às 16h30.

Na próxima rodada, o Atlético-GO enfrenta o Londrina fora de casa no estádio do Café na próxima sexta feira (31) as 19h15. O CRB tem um confronto marcado com o Sampaio Corrêa em casa no estádio Rei Pelé na sexta (31), às 21h30. As partidas serão válidas pela 24° rodada da série B do Campeonato Brasileiro.