Resultado Vitória 1 x 0 Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro 2018

Partida válida pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Barradão, Salvador

Vitória consegue primeira vitória com Carpegiani no comando. Já o Galo está cada vez mais distante do líder São Paulo.

FIM DE JOGO NO BARRADÃO

2°44min QUAAAASEEEEEE Cazares chuta do meio campo e obriga Ronaldo a fazer grande defesa

2°42min Atlético ataca mas Vitória se defende bem

2°35min Ultima mudança no Vitória. Sai Yago lesionado e entra Bryan

2°28min ÚLTIMA SUBSTITUIÇÃO NO GALO: Entra Denilson e sai Ricardo Oliveira

2°24min Cartão amarelo para Jeferson e Chará

2°23min Chará perde a bola no ataque, Vitória puxa contra ataque e Léo Ceará marca para o Leão

2°23min GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL do VITÓRIA"!!!

2°20min Grande jogada de Emerson e Luan pela direita, mas ninguém empurra a bola para as redes após cruzamento

SUBSTITUIÇÃO NO VITÓRIA: Entra Willian Farias e sai Rodrigo Andrade

2°13min PRAAA FOORAAAA Elias denovo quase abre o placar

2°12min BELA JOGADA Luan lança para Elias que pega de primeiro e a bola vai pra fora

2°8min Atlético volta com mais intensidade neste 2°tempo

2°4min UUUUHHHHH Luan arrisca bonito de fora da área e quase marca

Começa o 2°T no Barradão

Rhayner Sentiu.

SUBSTITUIÇÃO NO VITÓRIA: Entra Lucas Fernandes/ Sai Rhayner

SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO: Entra Luan/ Sai Nathan. Entra Lucas Cândido/ Sai José Welison

Yago: "A gente sabe que para conquistar o nosso objetivo tem que atacar, mas tem que caprichar para sair na frente".

Elias: "O Vitória está bem e tem que fazer o gol. É ter mais tranquilidade e bater um pouco mais forte. Estamos com um pouco de azar, mas temos que tirar isso".

APITA O ÁRBITRO E FIM DO PRIMEIRO TEMPO!!

1°44min NA TRAAVEE Benítez cobra lateral, supreende Victor e a bola explode no travessão

1°43min Luan já se encontra sem colete para entrar no segundo tempo

1°41min Léo Ceará recebe cartão amarelo após falta em Emerson

1°40min Yago perde bastante chances para o Vitória

1°36min Não teremos parada técnica para hidratação neste primeiro tempo

1°34min QUAAAAAASE! Escanteio para o Atlético, Elias pega a sobra e Ronaldo faz grande defesa!!!

1°31min Segundo cartão amarelo do jogo para Iago Maidana após matar jogada de contra-ataque

1°29min Elias, Nathan, Cazares e Chará pouco aparecem no jogo

1°26min Rhayner chuta de fora da área e Victor faz defesa tranquila

1°23min Primeiro cartão amarelo do jogo para José Welison

1°21min Galo segue com dificuldades de armar jogadas

1°17min Yago arrisca de fora da área e Victor faz grande defesa

1°17min VICTOOOORR

1° 16min Gabriel e Iago Maidana com bastante desentrosamento nesse inicio de jogo

1°15min Cazares cobra a falta, bate na barreira e fica fácil para o goleiro Ronaldo

1°14min FALTAAA no Ricardo Oliveira

Vitória já conta com 6 finalizações no jogo

1°11min Benitez cobra o escanteio e Maidana afasta

1°10min Atlético erra muito na saída de bola

Vitória 0x0 Atlético-MG

1°9min Forte calor no Barradão, 27°C

1°7min Léo Ceará segue lutando pelo seu gol. Em 8 mnutos, o Vitória já chegou bastante

1°7min Léo Ceará arrisca novamente e Victor encaixa

1°6min Benítez cobra a falta e manda pra fora

1°6min Gabriel comete a primeira falta do jogo no atacante Léo Ceará

1°4min Vitória segue pressionando o Atlético

1°2min Léo Ceará chuta na entrada da área e a bola sai no canto direito do goleiro Victor

1°T 1min PERDEEEEEEUUUU . Erro na saída de bola do Vitória e Ricardo Oliveira desperdiça uma grande chance de abrir o placar

ROLAAA A BOLA NO BARRADÃO

Paulo César Carpegiani faz o seu 3° jogo à frente do Vitória

Equipes já em campo para execução do Hino Nacional Brasileiro.

O jogo de logo mais será, também, uma tarde de reencontros. Por um lado, o volante Filipe Soutto reencontrará o Atlético, clube o qual o revelou. Po outro lado, José Welison e Denilson reencontrarão o Vitória, time que defendiam antes da parada da Copa.

Situação dos times: O Vitória é o 18º colocado, com 19 pontos, e está na luta contra o rebaixamento. O Galo é o 6º, com 34 pontos, e ainda sonha com o título

Suspensos: Matheus Galdezani e Leonardo Silva (Atlético-MG)

Pendurados: Victor, Emerson e Ricardo Oliveira (Atlético-MG)

Suplentes: Cleiton, Patric, Carlos Gabriel, Juninho, Lucas Cândido, Tomás Andrade, David Terans, Luan, Leandrinho e Denílson

Victor; Emerson, Gabriel, Maidana e Fábio Santos; Zé Welison, Elias, Nathan e Cazares; Chará e Ricardo Oliveira

ATLÉTICO MINEIRO ESCALADO!

Desfalques: Kanu(lesão muscular)

Pendurados: Rodrigo Andrade, Neilton, Kanu, Ruan Renato, Marcelo Meli e Wallyson (Vitória)

Suplentes: Elias, William Farias, Bryan, Bou, Lucas Fernandes, Guilherme, Nickson, Ruan Renato, Fillipe Soutto, Meli e André Lima

Ronaldo; Jeferson, Lucas Ribeiro, Ramon e Benítez; Léo Gomes, Rodrigo Andrade, Yago e Rhayner; Neílton e Léo Ceará

VITÓRIA ESCALADO!

Fique aí, torcedor! Minutos antes do começo da partida entre Vitória x Atlético-MG ao vivo nós voltaremos com todos os lances para que você perca nada do jogo.

"É virar a chave, saber que vai ter um adversário difícil do outro lado que vai querer muito pontuar. Já temos que pensar como o jogo de nossa vida", comentou.

O técnico Thiago Larghi avaliou o duelo contra o Vitória.

Vitória x Atlético-MG ao vivo.

Para o jogo deste domingo, Carpegiani contará com os retornos de Gulherme Costa e Rhayner. O Atlético, como de costume, não divulga a lista de relacionados.

O último jogo entre as duas equipes foi no dia 22 de abril, pelo 1° turno do Brasileiro. Naquela ocasião, o Galo bateu o vitória por 2x1 com gols de Ricardo Oliveira e Rogér Guedes. Gabriel, zagueiro do Atlético, acabou marcado contra para o adversário.

A torcida do Galo tinha todas as esperanças de ver o time conquistar a 3° vitória seguida no Brasileiro na última quinta (23). Porém, a equipe falhou muito nas finalizações e não conseguiu sair do zero com o Vasco da Gama.

Mandante, o Vitória vem de duas derrotas seguidas e está há 4 partidas sem vencer. O técnico Paulo César Carpegiani busca a sua 1° vitória após a saída de Vagner Mancini.

Boa tarde, torcedor! Na tarde deste domingo (26), Vitória x Atlético-MG ao vivo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no Barradão, em Salvador.