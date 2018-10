Atlético-PR e Grêmio se enfrentam em novo teste para suas boas fases na temporada

Atlético-PR e Grêmio se enfrentam neste sábado (25) pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, em Curitiba, na Arena da Baixada, às 19h, com objetivos diferentes. O Furacão, que está em 18° colocado com 18 pontos, busca uma vitória para escapar da zona de rebaixamento, enquanto o Grêmio, mesmo em boa colocação no campeonato - é o 4° com 37 pontos - , poupa jogadores para a Libertadores.



O Furacão já está fazendo hora extra no Z4: são 8 pontos ganhos dos últimos 12 disputados, e aposta em uma vitória para finalmente sair da zona incômoda. Já o Grêmio possui uma boa sequência sem perder, são 6 jogos de invencibilidade mesmo utilizando o time reserva em alguns jogos, cenário que se repetirá neste sábado na Arena da Baixada.



+ Confira as ofertas da FutFanatics

Atlético-PR aposta na manutenção dos titulares

Tiago Nunes não terá problemas em escalar o rubro negro para esta partida, já que tem praticamente todo elenco a sua disposição. Apenas Marcelo Cirino e Paulo André não podem jogar por conta de contusão. Porém há uma preocupação em relação aos cartões amarelos: Lucho, Nikão, Renan Lodi, Wanderson, Wellington e Zé Ivaldo estão pendurados e, caso recebam um cartão amarelo contra o Grêmio, irão desfalcar o rubro negro na próxima rodada, contra o Bahia. O lateral Renan Lodi comentou sobre a sequência boa do Furacão.



“Essa sequência é muito boa. O fator casa tem que prevalecer para que a gente possa sair dessa situação. Sabemos que é uma das melhores equipes do Brasil, então temos que estar preparados”, disse.



O goleiro Santos também comentou sobre a vantagem de fazer alguns jogos seguidos em casa.



“Nossa equipe precisa dessas vitórias dentro de casa. Nunca tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Ainda mais se tratando do Grêmio, que é uma equipe que joga junta há muito tempo”, comentou.

Pensando na Libertadores, Renato poupa titulares mais uma vez

Renato Portaluppi utilizará um time completamente reserva neste sábado. De olho na Libertadores, os atacantes Jael e André nem viajaram e continuaram os treinos em Porto Alegre, visando o jogo contra o Estudiantes. Dessa forma Thonny Anderson deve assumir o ataque tricolor, enquanto Bressan, recuperado de lesão, vai fazer dupla de zaga com Paulo Miranda.



Em 50 jogos entre Atlético-PR e Grêmio, a equipe gaúcha tem a vantagem: são 25 vitórias contra 10 do Furacão e 15 empates. O Grêmio marcou 69 gols e sofreu 43.