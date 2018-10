São Bento e Avaí fazem duelo de opostos na Série B

O São Bento recebe o Avaí, neste sábado (25), no Estádio Walter Ribeiro, às 16h30, em jogo válido pela 23° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na 17° posição, com 25 pontos, o time de Sorocaba precisa vencer caso queira se livrar da zona da degola, já o time de Santa Catarina, na quarta colocação, com 36 pontos busca encostar no líder Fortaleza.

São Bento e Avai só se enfrentaram uma vez na história, no empate em 1 a 1, pela quarta rodada da Série B, no dia 5 de maio de 2018, no Estádio da Ressacada.

Há quatro jogos sem vencer, São Bento busca recuperação na tabela

Vivendo um momento conturbado, o São Bento não vence há quatro jogos. Além disso, o técnico Marquinhos Santos encontra algumas dificuldades para escalar o time, devido a lesões de alguns atletas e saída de outros jogadores. Apesar de todos os problemas, o treinador mostra otimismo para o duelo contra o Avai.

"Temos que procurar vencer mesmo que seja contra um postulante ao acesso. Jogamos contra o segundo e o terceiro fora de casa, agora pegamos o quarto. Não podemos deixar pontos em casa, como foi contra o Brasil de Pelotas. Somente uma vitória interessa, e contra um ídolo do São Bento que é o Geninho. Tem tudo para ser um grande jogo. Nos dois jogos fora, o time criou, mas não conseguimos vencer", declarou Marquinhos Santos.

Para esta partida, Doriva, que está lesionado, será desfalque, já o recém-contratado, Danilo Bala, já inscrito no BID, e Daniel, recuperado de lesão, devem ser relacionados.

"A perda de jogadores acaba comprometendo. Quando mantivemos a escalação conseguimos o resultado. O Daniel saiu do DM, está melhor e esperamos poder contar com ele. É um meia que tem qualidade. Os demais têm produzido. O Diogo tem finalizado. O Roni dei a sequência de dois jogos para entender o modelo de jogo", completou Marquinhos.

Avaí não contará com o capitão Marquinhos

Embalado, o Avaí vem de oito jogos de invencibilidade, mostrando ser um grande candidato ao acesso, mas busca melhorar ainda mais e encostar no líder. Porém, o time catarinense não contará com o capitão Marquinhos, para a partida contra o São Bento. O jogador sofreu uma pancada no quadril na partida contra o Juventude.

O técnico Geninho optou pela entrada do zagueiro Marquinhos Silva. Com isso, Guga e Capa terão mais liberdade para apoiar e cumprir funções de alas.

“Espero um adversário forte, que venha com tudo para cima da gente. Que tente inibir que o Avaí joguei, tentando pressionar. Mas são dificuldades que temos que superar. O time está muito confiante, jogando solto, com a personalidade em alta. Se conseguirmos trazer um bom resultado de lá, seria excelente pela semana importante que teremos pela frente”, disse Geninho.