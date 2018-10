Em dia de homenagem a Geninho, Aranha pega pênalti e Avaí vence São Bento fora de casa

Partida válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2018, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, SP

INCIDENCIAS : Partida válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2018, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, SP

Mantendo a grande campanha fora de casa, o Avaí derrotou o São Bento, na primeira partida de sua história no Walter Ribeiro, em Sorocaba. Aranha pegou pênalti cobrado por Anderson Salles, e Rômulo foi o responsável pelo gol da vitória do Leão. Foi a sexta vitória do time catarinense como visitante, e a nona partida seguida sem derrota no total. Já o Azulão de Sorocaba chagou ao quinto jogo consecutivo sem vitória, a terceira derrota em sequência na Série B.

Antes do início da partida, o técnico Geninho foi homenageado pela diretoria do São Bento, pelos serviços prestados como jogador. O ex-goleiro atuou pelo time de Sorocaba entre 1976 e 1980.

Ex-goleiro e atual técnico do Avaí foi homenageado em Sorocaba Foto: Jesus Vicente/Repórter Anônimo/EC São Bento

O São Bento foi superior por grande parte da primeira etapa. Com 61% de posse de bola, o time de Sorocaba dominou o começo da partida, limitando as jogadas de ataque do Avaí e criando a maioria das chances na primeira meia hora do jogo. Logo aos quatro, Joãozinho conseguiu grande passe no meio da defesa e Diogo Oliveira saiu de frente para o gol, tocando de bico, mas parando em grande defesa de Aranha.

A pressão exercida na saída de bola foi essencial para o domínio inicial do time da casa, que chegou também com boas jogadas pelos lados, explorando os espaços deixados pelo time do Avaí. Aos 21, Cléo Silva recebeu pela direita, levantou na segunda trave e Ronaldo chegou para cabecear, parando em defesa segura do goleiro avaiano.

Três minutos depois, Diogo Oliveira fez boa jogada pela esquerda, chegou até a linha de fundo e cruzou para o meio, mas Marquinhos Silva interceptou a bola com o braço, e o árbitro marcou pênalti. Anderson Salles foi para o cobrança e mandou no lado esquerdo do gol, mas Aranha espalmou e a bola ainda bateu na trave antes de ir para longe do gol avaiano.

Zagueiro-artilheiro, Anderson Salles cobrou o pênalti, mas parou em Aranha (Foto: Jesus Vicente/Repórter Anônimo/EC São Bento)

O pênalti desperdiçado mudou um pouco o ânimo do São Bento e deu mais confiança ao Avaí, que passou a se posicionar mais a frente e criar chances, aproveitando-se da sua força pelas laterais e na qualidade de seu trio de ataque. Os mandantes tiveram aí mais dificuldades para chegar, mas as ocasiões apareceram esporadicamente. Aos 34, Samuel Santos cruzou da direita, Ronaldo subiu de cabeça e tocou para o fundo das redes, mas o árbitro anulou o gol por falta do atacante em cima de Airton.

Mais um baque para cima do São Bento deu ao Avaí o controle da reta final da partida. Aos 38, Moritz cobrou falta na quina da área e tentou surpreender o goleiro mandando direto para o gol, porém acabou acertando a rede pelo lado de fora. Dois minutos depois, em contra-ataque puxado pelo Avaí, Renato abriu na esquerda para Capa, que ganhou de Samuel Santos e ficou com espaço para finalizar, mas mandou longe do gol. Aos 42, Renato recebeu com espaço pela direita cruzou para a marca do pênalti e Rômulo, em uma finalização de raríssima felicidade, mandou uma meia-bicicleta para abrir o placar em Sorocaba: 1 a 0 para o Leão.

Para a segunda etapa, o técnico Marquinhos Santos trocou o volante Dudu Vieira pelo meia-atacante Luidy, estreante, na tentativa de pressionar mais o Avaí. O São Bento foi o dono da posse de bola na segunda etapa - subiu de 61% no primeiro, para 69% no segundo tempo -, mas caiu na emboscada do time catarinense, que esperou para os contra-ataques e criou praticamente o mesmo número de finalizações - oito a seis.

A primeira oportunidade foi dos visitantes. Aos dois, Rômulo recebeu de Moritz em contra-ataque rápido, avançou pela esquerda e limpou Samuel Santos antes de finalizar da entrada da área, mandando por cima da meta de Rodrigo Viana. Sete minutos depois, Diogo Oliveira recebeu de Ronaldo com espaço na entrada da área, ajeitou para o pé direito e finalizou forte, com perigo à direita do gol.

Continuando em busca de uma força ofensiva maior, Marquinhos utilizou de seu banco para as entradas de Francis e Daniel. Aos 25, Francis fez boa jogada individual trazendo da direita para o meio, arriscou chute de canhota e a bola, que desviou em Airton, saiu muito perto da trave direita de Aranha.

Por pouco, o Avaí não matou o jogo aos 27. Em contra-ataque do Avaí na velocidade, Rômulo deu ótimo passe para Renato, que invadiu a área e encheu o pé direito, mas parou em defesa plástica de Rodrigo Viana. Enquanto o São Bento tentava aumentar seu poder de ataque, Geninho reforçou o meio-campo com as entradas de Matheus Barbosa e Pedro Castro, limitando ainda mais os espaços ao Azulão. Sem muitas alternativas, os paulistas tentaram , mas acabaram mais uma vez decepcionando sua torcida no Walter Ribeiro.

Com 39 pontos, o Avaí assume a terceira colocação, três pontos acima do Goiás, primeira equipe fora do Z-4. Já o São Bento caiu para o 18º lugar, com 25 pontos, mesma pontuação de Criciúma, CRB, Paysandu e Brasil de Pelotas, times que estão imediatamente a frente.

O São Bento volta a campo na terça-feira (28), quando faz viagem curta à Barueri para enfrentar o Oeste, às 20h30. No sábado (1º/9), o Avaí faz o clássico de Florianópolis contra o Figueirense, às 16h30.