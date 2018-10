Após recusar proposta milionária, Régis se diz feliz no Bahia: ''Sou um cara realizado''

O mundo árabe sempre mexeu muito com a cabeça dos jogadores brasileiros. Na promessa de assinar contrato com vários zeros, muitos vão para lá. Algo que foi ocorrente até de forma recente. Régis, do Bahia tinha tudo para ser o próximo. Mas não aconteceu. O meia foi anunciado oficialmente pelo time de Fábio Carille na Arábia Saudita, mas continuará em Salvador. Preocupado com isso? Nem um pouco. Régis tomou antes da viajem para São Paulo (Bahia enfrentará o Santos nesse final de semana) e reafirmou já ser um jogador extremamente realizado.

"Houve a procura, o desejo, e eu posso dizer que fico feliz. É uma prova de que estou trabalhando bem. Mas meu foco é no Bahia. Estou feliz em ficar. Temos algumas coisas promissoras pela frente, como a reta final da Copa Sul-Americana. E até mesmo esse jogo contra o Santos".

De bem com a vida em Salvador. Foi com essa frase, ou melhor: com o contexto dela que Régis reafirmou o motivo de continuar muito feliz, mesmo deixando de lado um contrato que financeiramente seria muito bom. Para o jogador, não há ressentimentos e nem vaidades. Em sua vida atual, não só profissional, mas como pessoa, ele já se sente um cara realizado. E no Bahia.

"São dois anos aqui. Sou um cara realizado. O grupo gosta muito de mim e eu deles. Esse também foi um dos motivos que me fez querer ficar. O carinho da torcida também é muito especial. Espero corresponder nessa reta final de ano, buscar coisas grandes. É o que o Bahia merece", encerrou.