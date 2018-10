Botafogo e Sport se enfrentam para afastar a má fase no Brasileiro

Botafogo e Sport se enfrentam no Engenhão, às 21h do sábado, pela 21ª rodada do Brasileirão. O confronto colocará frente a frente duas equipes sofrendo com sequências negativas diferentes, mas com efeitos perigosos para suas pretensões.

Os alvinegros conseguiram a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana na semana passada, batendo o Nacional-PAR. Mas o retrospecto no Campeonato Brasileiro não vai bem até agora. Com 22 pontos, o Fogão é o 12º colocado, a apenas três pontos da zona de rebaixamento. Não venceu nas últimas cinco partidas. Na sua última partida em casa, levou 3 a 0 do Atlético-MG e já acumula 12 pontos de diferença para a zona de classificação para a pré-Libertadores.

No Sport, a situação é ainda mais complicada. O Leão amarga a 16ª posição e tem só um ponto de vantagem para o 17º, Vitória. Para completar, foi derrotado por 2 a 0 na Ilha do Retiro na quarta-feira, jogando contra o América-MG e já acumula uma sequência dura de 10 jogos sem vitórias. Dos últimos 30 pontos disputados, os rubro-negros só conquistaram dois.

“Vencer ou vencer”

O histórico do confronto é uma boa notícia para as intenções botafoguenses. Em jogos válidos pela Série A, já no sistema de pontos corridos, os alvinegros possuem amplo domínio contra os leoninos. Foram sete vitórias do Botafogo e cinco empates. O Sport venceu em apenas três ocasiões. Todas jogando na Ilha do Retiro.

A diretoria alvinegra já anunciou promoção de ingressos, com valores entre 5 e 20 reais. Após a derrota para o Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque, o volante Jean falou sobre o caráter decisivo da partida contra o Sport.

"Dentro de campo, não temos mais o que falar, já até deu, precisamos chegar e fazer. Temos duas opções para sábado: vencer ou vencer, não pode faltar vontade. O placar de 1 a 0 é resultado de título. Temos que parar de oscilar na nossa identidade,não deixar o adversário pensar, fazer com que sintam pressão em jogar contra a gente. Sabemos da nossa força em casa, perdemos somente para o Atlético-MG até o momento", disse.

Recorde negativo à vista

O Sport está a apenas um jogo de igualar um recorde negativo. Se chegar a 11 partidas sem vitórias, será o jejum mais alto da equipe rubro-negra na Série A, equiparada com a sequência negativa de 2012, quando o clube foi rebaixado para a segunda divisão. Mesmo assim, o meia Gabriel entende que é possível se aproveitar do momento também complicado do adversário de sábado para arrancar três pontos fora de casa.

“Dentro de campo, são 11 contra 11. Eles têm o fator casa, mas não vivem grande momento e estão perdendo também. Eles entram pressionados. Temos que saber usar essa situação e fazer um jogo seguro para vencer lá”, comentou.

Escalações

Polpados contra o Palmeiras, Leo Valencia e Joel Carli devem estar à disposição do técnico Zé Ricardo. Recém-contratado, Erik já está regularizado e pode fazer sua estreia. Kieza é dúvida devido a um problema muscular. Já Gustavo Bochecha e Moisés, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, são ausências certas.

Pelo lado do Sport, o técnico Eduardo Baptista deve ter uma baita dor de cabeça para a escalação. Os laterais titulares, Cláudio Winck na direita e Sander na esquerda, estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Raul Prata, substituto imediato na lateral-direita, não se recuperou de lesão no tornozelo e deve desfalcar o Leão. Eduardo adiantou que vai mexer na equipe titular e deve acabar improvisando na defesa. Rogério, que cumpriu suspensão contra o América-MG, deve estar à disposição e no time titular.