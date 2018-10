Jogo Botafogo x Sport AO VIVO online no Campeonato Brasileiro 2018 (2-0)

O resultado encerra um jejum de cinco jogos sem vitória no Botafogo e aumenta a crise no Sport. O Leão não vence há 11 partidas

48'/2ºT FIM DE PAPO! Botafogo se impõe em casa e bate o Sport por 2 a 0, com gols de Carli e Aguirre

47'/2ºT Fellippe Bastos manda direto para o gol e Diego encaixa

47'/2ºT Sport terá a última chance na bola parada. Fellippe Bastos se prepara para cobrar a falta na intermediária

45'/2ºT Juiz sinaliza 3 minutos de acréscimo

Substituição no Botafogo

Sai: Leo Valencia

Entra: João Pedro

38'/2ºT GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Jean rouba a bola na intermediária e tabela com Aguirre. O camisa 18 manda para o fundo do gol e amplia a vantagem alvinegra

38'/2ºT ISOLOU! Aguirre recebe na entrada da área e manda para o gol, mas a bola sobe demais

Substituição no Botafogo

Sai: Luiz Fernando

Entra: Rodrigo Pimpão

Substituição no Sport

Sai: Deivid

Entra: Rafael Marques

30'/2ºT UUUUUH! Luiz Fernando manda uma bomba e a bola bate na trave. Na sobra, Erik chega na jogada, mas o bandeirinha assinala posição irregular do atacante

Substituição no Botafogo

Sai: Brenner

Entra: Aguirre

26'/2ºT PERDEEEU! Brenner recebe em condição legal e avança sozinho. Na área, o atacante fica frente a frente com Magrão e finaliza no corpo do goleiro

Substituição no Sport

Sai: Morato

Entra: Andrigo

20'/2ºT Hernane fica sentindo fortes dores após choque com Igor Rabello

19'/2ºT Gabriel manda na área e Marcinho sobe para afastar

Substituição no Sport

Sai: Marlone

Entra: Michel Bastos

16'/2ºT GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Valencia cobra escanteio curto para Luiz Fernando, que levanta na área e Carli, sozinho, completa para o gol de cabeça

14'/2ºT Marcinho arrisca de longe e a bola sai à esquerda do gol de Magrão

12'/2ºT Valencia cobra escanteio e Rabello cabeceia para fora

11'/2ºT QUAAAAASE! Valencia recebe de Erik e manda no cantinho esquerdo de Magrão, que faz mais uma grande defesa

8'/2ºT Marcinho coloca bola na área, mas ninguém aparece para concluir

5'/2ºT Valencia cobra falta e a bola explode na barreira

3'/2ºT Cartão amarelo para Deivid, por falta em Erik. O jogador estava pendurado e não enfrenta o Paraná no próximo domingo

3'/2ºT FAAAALTA! No contra-ataque, Erik carrega com velocidade e é parado por Deivid, com falta, na entrada da área

2'/2ºT Marlone finaliza bonito e Diego manda para escanteio

0'/2ºT Bola rolando para a etapa final entre Botafogo e Sport

49'/1ºT FIM de primeiro tempo no Nilton Santos

47'/1ºT Cartão amarelo para Igor Rabello, por falta em Hernane! O zagueiro estava pendurado e desfalca o Botafogo na próxima rodada, contra o Grêmio

47'/1ºT Fellippe Bastos faz a cobrança e manda por cima do gol de Diego, sem perigo

46'/1ºT A bola bate na mão de Jean e Sport tem boa chance na bola parada nesse fim de primeiro tempo

45'/1ºT Vamos até 49'

42'/1ºT Luiz Fernando arrisca finalização e consegue escanteio

39'/1ºT O camisa 10 rubro-negro manda direto nas mãos de Diego

38'/1ºT Vem bola na área botafoguense. Marlone se prepara para a cobrança

37'/1ºT Após choque, Gabriel fica sentindo o pé esquerdo e pede atendimento

29'/1ºT PERIGO! Brenner aparece sozinho na área, domina no peito e chuta à queima roupa para grande defesa de Magrão. Na sobra, Carli tenta e a bola fica com o goleiro

27'/1ºT Cartão amarelo para Dudu Cearense. Jogador foi advertido no banco, por reclamação.

25'/1ºT Luiz Fernando invade a área e bate cruzado para balançar a rede, mas o bandeirinha já sinalizava irregularidade na jogada

20'/1ºT Jogo chega aos 20 minutos e o placar segue zerado no Nilton Santos

14'/1ºT Marlone faz lançamento na área e Gilson, de cabeça, manda para a linha de fundo

12'/1ºT QUAAAAAASE! Gilson cruza na área buscando Brenner e Magrão faz grande defesa para interceptar o passe e, na sobra, a zaga afasta. Se essa bola passa, Brenner a pegaria de frente para o gol livre

9'/1ºT Brenner arrisca finalização de fora da área e a bola sai à direita do gol de Magrão

7'/1ºT Rogério vai até a linha de fundo e cruza muito fechado. Lance foi perigoso, mas Diego estava atento e afastou o perigo

6'/1ºT Morato invade a área botafoguense e Rabello chega para fazer o corte

3'/1ºT INCRÍVEL! Luiz Fernando faz lançamento na área. De cara para o gol, Igor Rabello sobe sozinho, mas erra o cabeceio

0'/1ºT BOLA ROLANDO para Botafogo e Sport

Tudo pronto para o início do jogo

Times entrando em campo no Nilton Santos

Sport também já está definido para a partida deste sábado!



Outra novidade no time botafoguense é Erik. O atacante oficializou sua vinda para o time carioca no início dessa semana, vindo de empréstimo do Atlético-MG.

Saulo sentiu dores na região pubiana durante a partida contra o Palmeiras e fica no banco hoje. Diego Loureiro assume a vaga

Botafogo escalado!



Na partida de hoje, só a vitória interessa para as duas equipes, que querem somar pontos e se afastar da zona de rebaixamento.

O último duelo entre Botafogo e Sport em terras cariocas acabou por vitórias por 2 a 1 do Alvinegro pelo primeiro turno do Brasileirão de 2017

As equipes já se enfrentaram 32 vezes e o Alvinegro leva vantagem, com 14 vitórias. Já o Rubro-Negro foi o melhor em nove partidas.

A bola rola às 21h para Botafogo e Sport, no Estádio Nilton Santos

Pendurados no Sport: Deivid

Quem está fora no Sport: Cláudio Winck e Sander (suspensos) e Raul Prata (lesionado).

O técnico Eduardo Baptista deve começar com Ernando na lateral direita e Durval completa a zaga. No lado esquerdo, Jean deve estrear. O jogador chegou durante a Copa do Mundo, vindo do catarinense Tubarão. No ataque, o Rubro-Negro conta com o retorno de Rogério, após cumprir suspensão.

Já o Sport vive um momento bem mais complicado. Nas últimas 10 rodadas do Brasileirão, o Leão somou apenas dois pontos e é o 16º colocado. Para o jogo deste sábado, a equipe lida ainda com o desfalque de seus dois laterais titulares - Cláudio Winck e Sander.

Pendurados no Botafogo: Igor Rabello, Jean, Pimpão e Brenner

Quem está fora no Botafogo: Kieza e Rodrigo Lindoso (lesionados) e Moisés (suspenso)

O Botafogo enfrenta um jejum de cinco partidas sem vitórias e, com 22 pontos, ocupa a 12ª posição na tabela. Com esperança de casa cheia, o Alvinegro quer fazer valer o fator casa e se afastar de vez da zona de rebaixamento.

No primeiro turno, as equipes empataram em 1 a 1 na Ilha do Retiro. Everton Felipe marcou para o Leão, enquanto Rodrigo Lindoso foi o autor do gol alvinegro.

Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Botafogo x Sport ao vivo, hoje, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Estádio Nilton Santos, às 21h (de Brasília).