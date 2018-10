Coritiba perde em casa para o Oeste e chega a seis jogos sem vitória na Série B

Partida válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Couto Pereira,às 19h15

INCIDENCIAS : Partida válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Couto Pereira,às 19h15

A crise do Coritiba se tornou ainda maior com a nova derrota, dentro de casa, nessa sexta-feira, para o Oeste, por 2 a 0, no Couto Pereira. O jogo válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, contou com os gols de Marciel e Marcinho, que garantiram os três pontos para o Rubro Negro Paulista.

Quem começou assustando foi a Onça, aos 11, em uma cabeçada perigosa de Pedrinho, que acabou subindo demais e passando por cima da meta. Não demorou muito e com 17 minutos Marciel abriu o placar para os visitantes. O Coxa saiu jogando errado e permitiu uma tabela entre o camisa sete e Mazinho, que passaram por toda a defesa até chegar ao gol vazio.

Aos 24, em mais uma boa jogada coletiva, o Rubrão ampliou. Depois de uma troca passes no meio campo, Marcinho invadiu a área e bateu cruzado, sem chance de defesa para o goleiro Wilson. Na sequência o Verdão tentou responder e criou pressão com Guilherme, que finalizou forte, mas Tadeu defendeu.

Perdido em campo, o Coxa-Branca pouco ameaçou na partida, indo desordenadamente para o setor ofensivo e dando espaços para contra ataques do adversário. Por pouco o Rubro Negro não fez o terceiro, aos 41 minutos, com Zé Eduardo. O atacante superou a marcação de Rafael Lima e chutou firme, raspando a trave da meta alviverde.

No inicio da etapa final, em uma sobra de cobrança de falta, Yan Sasse arriscou, uma pancada, que passou perto da meta. 15 minutos depois, Jean Carlos tentou deixar o dele, fazendo jogada individual e finalizando colocado, mas o lance desviou na defesa, cedendo o escanteio.

A equipe coritibana melhorou em campo, permanecendo mais tempo no setor ofensivo. Mas, mesmo tendo mais posse de bola e finalizando 20 vezes, a precisão foi o problema que mais afetou o Glorioso durante o confronto, acertando só quatro chances no gol.

Os mandantes tiveram um pênalti a seu favor, aos 30, após Guilherme Parede ser derrubado dentro da área por Betinho. Na cobrança Wilson jogou no canto esquerdo, Tadeu acertou o lado e conseguiu espalmar. Já nos acréscimos, Vitor Carvalho cruzou para Bruno Moraes, que desviou de cabeça, obrigando o arqueiro do Rubrão a fazer uma boa defesa.

O resultado aumenta a sequência negativa do Coxa para seis jogos sem vencer, estacionando nos 30 pontos e caindo para a 11ª colocação. Já o clube da Onça subiu soma 33, ganhando três posições na tabela, ficando em 8º lugar.

O próximo compromisso do Coritiba será na segunda-feira (27), às 20h, quando visita o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas. No dia seguinte, às 20h30, o Oeste recebe o São Bento, na Arena Barueri.