Buscando se manter na vice-liderança, CSA recebe Criciúma no Rei Pelé

Com bom retrospecto em casa, o vice-líder CSA recebe o Criciúma neste sábado (25). Em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, a bola rola às 16h30 no estádio Rei Pelé.

Atrás apenas do Fortaleza, o clube alagoano soma 37 pontos. Já a equipe catarinense ocupa a 14ª posição, com 25 pontos. Na partida do primeiro turno, no estádio Heriberto Hulse, o CSA levou a melhor. O time venceu os donos da casa pelo placar de 3 a 1.

Dúvidas no gol e no ataque do CSA

Jogando em casa, o CSA somou 21 dos 37 pontos ganhos. A equipe não perde em seu estádio há 13 jogos. A última derrota foi para o Guarani, por 2 a 1.

Para a partida contra o Criciúma, o técnico Marcelo Cabo pode não contar com o goleiro Lucas Frigeri. O atleta vai passar por avaliação para saber o grau de sua lesão na coxa direita. Felipe Garcia deve assumir a posição.

No ataque a dúvida é se Hugo Cabral e Alemão seguem na titularidade, devido ao baixo rendimento. Caso percam posição, Neto Berola e Rubens podem aparecer no time.

Criciúma tenta abrir distância para o Z-4

O Criciúma quer vencer para afastar o risco de entrar na zona de rebaixamento. O clube tem o mesmo número de pontos do São Bento, que ocupa a 17ª posição, a primeira da zona.

A equipe embarcou na quinta-feira (23) para Maceió. Antes da viagem a equipe fez um treinamento físico no Centro de Treinamento Antenor Angeloni. O restante do trabalho foi no gramado.

Na tarde de sexta-feira (24), já em solo alagoano, o grupo fez o último treinamento. O meia Carlos Eduardo deve voltar a ser improvisado na lateral do time. Ele ocupou a posição na ausência de Sueliton, que retornou de lesão, mas levou o terceiro amarelo e desfalca a equipe.