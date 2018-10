Resultado Cruzeiro 2 x  1 Fluminense  pelo Campeonato Brasileiro 2018

Partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Mineirão, em Belo Horizonte

1-0, min. 14, Raniel. 1-1, min. 22, Henrique (C). 2-1, min. 73, Ayrton Lucas (C).

Com o resultado, a Raposa permanece na 7ª posição, com 30 pontos somados. Já o Tricolor, está na 9ª colocação, tendo 26 .



FIM DE JOGO!

46' Thiago Neves tenta driblar o zagueiro Gum, mas o capitão do Fluminense comete com falta

45' Cinco minutos de acréscimo

Cartão Amarelo para Lucas Romero

39' INACREDITÁVEL! Arrascaeta tabela com Lucas Romero, o camisa 10 recebe e faz belo cruzamento para a área. Thiago Neves domina com o peito, tirando do goleiro, e chuta para fora

​SUBSTITUIÇÃO DO CRUZEIRO: entra Rafinha e sai Robinho

SUBSTITUIÇÃO DO FLUMINENSE: entra Danielzinho e sai Sornoza

SUBSTITUIÇÃO DO FLUMINENSE: entra Júnior Dutra e sai Jadson

33' Cruzeiro não deixa o Fluminense sair do campo defensivo

31' Mano Menezes e Marcelo Oliveira discutem na beira do gramado

30' Fábio! Dodi deixa Murilo no ponto, chuta cruzado, buscando o canto, mas o camisa 1 espalma e manda para linha de fundo

28' CONTRA! Egídio cruza na área, Ayrton Lucas tenta o corte, mas acaba empurrando para o fundo das redes.

GOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO!

24' Arrascaeta se livra de três jogadores do Fluminense. O camisa 10 invade a área e acaba perdendo. Thiago Neves fica com a sobra e finaliza, mas a defesa consegue afastar

21' Dodi e Júlio César recebem atendimento. No caso do volante, ele acabou trombando com Dedé

20' Em cobrança de escanteio, Arrascaeta manda no meio da área, a bola bate em Kayke e Júlio César fica com ela, mas toma uma pisada na mão

​SUBSTITUIÇÃO DO CRUZEIRO: entra Barcos e sai Raniel

15' Raniel pede para sair

O atacante Pedro sofreu uma torção no joelho direito e será substituído por Kayke. Ele ainda passará por uma reavaliação nos próximos dias

Cartão Amarelo para Henrique

13' Sornoza recebe, tenta passar a bola, mas Henrique chega impedindo a jogada. O juiz entendeu como falta próxima ao gol de Fábio

11' Torcida celeste vaia a demora de Júlio César para reposição da bola

10' Lucas Silva parte para o ataque, limpa a jogada e chuta forte. A bola passa ao lado direito do gol de Júlio César

8' Thiago Neves tenta lançamento, a bola bate na mão de Ayrton Lucas. O juiz marca falta. Na cobrança, Robinho cruza na área e defesa afasta

6' Lucas Silva coloca Romero para correr. O lateral toca para Robinho, o meia tenta cruzar, mas Sornoza fica com a bola

3' Raniel invade a área e tenta o cruzamento. A bola explode na defesa do Fluminense e sai pela linha de fundo. Na cobrança, Murilo cabeceia para fora

2' UUUHH! Thiago Neves dribla a defesa Tricolor, manda uma boma de fora da área. Júlio César se estica todo e espalma para escanteio

Começa o segundo tempo!

​SUBSTITUIÇÃO DO CRUZEIRO: entra Egídio e sai Marcelo Hermes

SUBSTITUIÇÃO DO FLUMINENSE: entra Kayke e sai Pedro

Fim do primeiro tempo!

47' O atacante que foi convocado para a Seleção Brasileira recebe atendimento no gramado aos prantos. O zagueiro Dedé chega para acalmar

47' Pedro disputa a bola com Lucas Romero. Antes do jogador cruzeirense chegar, o atacante tenta proteger, mas acaba virando o joelho

46' Thiago Neves recebe lançamento de Lucas Silva. O camisa 30 pega de primeira, mas finaliza fraco

44' Dois minutos de acréscimo

Cartão Amarelo para Dedé

Cartão Amarelo para Ibañez

43' CLIMA QUENTE! Ibañez da uma encarada e Lucas Romero. Dedé tenta defender o companheiro de clube. Os zagueiros discutem no gramado e o juiz da amarelo para os dois

41' Matheus Alessandro encontra Pedro na entrada da área. O atacante tenta invadir, mas Dedé corta e manda para escanteio

40' Jogo com poucas finalizações: duas para o Cruzeiro e uma para o Fluminense

38' Após contra-ataque do Fluminense, a bola sobra para Ayrton Lucas, que chuta de longe por cima do gol

36' Fluminense troca passes no campo defensivo

34' Marcelo Hermes se livra da marcação, entra na grande área, acaba derrubando Richard e o juiz Rafael Traci assinala falta de ataque

31' Livre, Marcelo Hermes faz levantamento para a área, Gilberto cega e corta de cabeça

Cartão Amarelo para Jadson

29' Gilberto troca passes com Matheus Alessandro. O camisa 2 tenta partir para o ataque, no entanto, Marcelo Hermes se antecipa, fica com a bola e chuta em cima do adversário. Lateral para a Raposa

22' CONTRA! Ayrton Lucas faz bela arrancada pela esquerda, se livra da marcação e crua rasteiro. O capitão Henrique tentou corta, mas mandou a bola para o fundo das redes

GOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!

16' Robinho tabela com Lucas Romero, o lateral tenta fazer lançamento na linha de fundo. Ayrton Lucas fica com a bola e manda para longe

14' Na cobrança, Arrascaeta cruza na pequena área. Raniel desvia com a cabeça e bola vai para o fundo do gol. Sem chances para o goleiro Tricolor

GOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO!

12' Raniel rouba a bola de Gum, e tenta entrar na grande área. O zagueiro comete falta para impedir a jogada

Cartão Amarelo para Gum

10' Com 57% da posse de bola, o Cruzeiro troca passes até encontrar uma boa jogada

3' O lateral tenta avançar, Gum se antecipa e manda a bola para longe. Hermes acaba pisando no pé no zagueiro e o juiz marca falta

Cartão Amarelo para Marcelo Hermes

1' Raniel recebe lançamento, o jogador tenta a finalização, mas acaba acertando o goleiro Júlio César. A arbitragem marca falta no atacante

Bola rolando no Mineirão!

Cruzeiro escalado:

Fluminense escalado:

Não saia daí, torcedor. Instantes antes do jogo Cruzeiro x Fluminense começar, nós voltamos com todos os detalhes dessa decisão da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco!

Já o técnico Mano Menezes conta com a volta do lateral-direito Edílson e Raniel. Para ele, é imprescindível conseguir a vitória. Além disso, destacou que é normal a queda de rendimento.

Foto:Divulgação/Cruzeiro

“Nosso aproveitamento dentro de casa vinha muito bem, mas certamente os adversários também te estudam, vão analisar porque seu time está jogando bem dentro de casa, começa a atacar em pontos importantes. Às vezes a gente passa por momentos onde existe uma pequena queda, mas não acho que a equipe não está criando oportunidades dentro de casa par ganhar os jogos. Vamos continuar nessa linha, voltamos a fazer gols, e esse é o caminho para voltar a vencer e tomara que seja nesse sábado”, comentou.

Cruzeiro x Fluminense ao vivo

A equipe carioca não poderá contar com Everaldo e Digão. O primeiro ficou fora dos últimos treinamentos em função da pancada na cabeça sofrida na última quarta-feira (22), já o zagueiro não entrará em campo devido aos acordos das diretorias, pois o Cruzeiro é possui o passe do jogador.

No primeiro turno, o Fluminense venceu por 1 a 0, gol marcado por Pedro em partida que o goleiro Júlio César teve grande atuação.

O duelo desta noite marca o encontro de duas com focos distintos. Ocupando a sétima colocação, com 27 pontos, a Raposa está focado nas competições de mata-mata e não vence há seis partidas no torneio nacional. Já o time Tricolor, está na nona posição, com 26, busca conseguir sua segunda vitória no returno.

Cruzeiro x Fluminense ao vivo se enfrentam neste sábado (25), no Mineirão , às 21h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.