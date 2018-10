Milton Cruz lamenta chances perdidas em empate do Figueira e faz críticas ao calendário

O Figueirense não conseguiu garantir uma vitória jogando em casa, no Orlando Scarpelli, nesta sexta-feira (24), diante do Brasil de Pelotas, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com gols de Felipe Amorim e Zé Augusto, o time catarinense ficou no 1 a 1 e permanece em sétimo lugar, com 34 pontos.

O técnico Milton Cruz lamentou o resultado, mas garante que ficou feliz pela partida que sua equipe realizou, com chances claras e buscando jogo, mas também levantou questões que prejudicaram o rendimento.

"Acho que a gente fica frustrado, porque poderíamos conseguir uma vitoria, time criou, teve chance de ganhar contra um time que veio para não jogar, jogar por uma bola, como foi o gol deles. Depois o campo, a chuva também atrapalhou um pouco não só nós, mas também o adversário. Tem que dar os parabéns para meu time que buscou a vitoria o tempo todo, perdemos chances, criamos, recuperamos um jogador que estava batalhando todo esse tempo, o Felipe Amorim, têm coisas boas para a gente tirar desse jogo. Não foi nosso dia, mas pecamos no começo do jogo até tomar o gol, aí tomou e reagimos. Fizemos um grande primeiro e segundo tempo", disse o comandante.

O maior desafio para o treinador no momento são as escalas de jogos, o calendário do campeonato.

"Depois de uma semana, você jogar três jogos e fazer as viagens que nós fizemos. Demoramos para entrar no jogo, eles vieram com time descansados, sabiam do desgaste. Esse calendário é louco, coisa de louco e quem fez. Tem um clássico, depois vamos para Fortaleza viajar, fazer 3 jogos novamente, só no Brasil mesmo. O calendário deveria ser mais bem elaborado", ressaltou.

O comandante também falou sobre a constante cobrança feita pelos torcedores em cima dele e dos técnicos no Brasil. No seu caso, o que mais incomoda é o retrospecto do time jogando em casa são: quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas até agora na Série B.

"Torcedor pode cobrar, têm o direito de cobrar eu e outros treinadores que já passaram por aqui. To fazendo meu trabalho e vou fazer da melhor maneira. Isso aí é futebol brasileiro, a cultura do povo brasileiro é essa, o treinador perde dois jogos e já quer tirar, por isso não tem uma sequência de trabalho, fica pela metade. Lógico que eu gostaria muito de ter novamente o Figueirense vencendo em casa. Nós estamos indo buscar, recuperar os ponto que perdemos em casa. Como não ganha, as pessoa acham defeitos, quando ganha é tudo maravilha. Treinador tem que tomar decisão no momento", afirmou.

Na próxima rodada, o Figueirense enfrenta o Avaí, em um clássico importante na briga pelo G-4.

"Esperamos que possamos fazer um grande jogo, como fizemos o primeiro jogo, quem sabe conseguir um grande resultado. Clássico a cobrança é grande, mas estamos com um time maduro, consciente e esperamos fazer um grande jogo e dar alegria ao torcedor", afirmou.

O desafio será no Ressacada, pela 24ª rodada da Série B, no sábado (01) às 16h30. Já o Brasil de Pelotas enfrenta o Coritiba, em casa no Bento Freitas, na segunda-feira (27) às 20h.