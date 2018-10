Diego Alves projeta campanha no segundo turno e valoriza torcida do Fla: "Fundamental para nós"

Após vencer o Vitória, e se aproximar do topo do Brasileirão, o Flamengo treinou na última sexta-feira (24), no Ninho do Urubu, visando o duelo contra o América-MG, em Belo Horizonte, no domingo (26). Na coletiva, Diego Alves valorizou o sistema defensivo rubro-negro, que é o terceiro melhor do campeonato:

"Conseguimos desde o começo do ano (ter uma defesa sólida) e depois da chegada do Mauricio ter uma consistência melhor. Vai desde o atacante até a defesa. Ter a posse de bola ajuda, marcar pressão e roubar a bola no campo de ataque também. Isso é bom para deixar o adversário longe da nossa área. Tem jogo que vamos tomar gols e isso é natural, mas no contexto geral os números provam que essa consistência está sendo fundamental na temporada".

Na cola do São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro, o goleiro destacou que o segundo turno é uma 'nova competição', e o importante é chegar na parte final na liderança, ou próximo dela, para conseguir lutar pelo título:

"A projeção é poder chegar na reta final ou líder ou com opção de título. Prioridade nossa. Todos os times ali em cima querem o título. Os times estão formados, estão fechados. Margem de erro pequena, não que no primeiro turno não seja. Mas o primeiro turno pode ser recuperado. O Brasileiro exige muito. São jogos difíceis. Agora os objetivos tão praticamente definidos para cada time. A responsabilidade aumenta. Por isso que frisamos que é uma nova competição", afirmou.

Apesar da maratona, que começou em agosto, o Rubro-Negro deverá ir com força máxima no duelo contra o Coelho, e na partida de volta contra o Cruzeiro, pela Libertadores. Para Diego Alves, o técnico Maurício Barbieri sabe o que está fazendo, e quando precisará não escalar algum jogador:

"Uns sentem mais, outros sentem menos. Acho que o Maurício é inteligente para saber o momento certo. Inclusive jogo que não estive, não foi por poupar. Eu, Réver, Diego não tínhamos condições (contra o Furacão). Eu tentei. Não é poupar. Quando não tem condição, não tem. Todo mundo quer jogar. O Maurício com certeza vai ser inteligente para observar o que cada jogador precisa".

Por fim, o goleiro destacou a força da torcida rubro-negra, que tem a melhor média de público pagante na temporada, e a maior média de público presente no Brasileirão desde 1983. Além disso, os torcedores cariocas esgotaram a carga destinada para os flamenguista, amanhã no Independência:

"Fundamental para nós. Todos viram nossa força com a nossa torcida no Maracanã. Lotamos em Brasília também. Demonstra que o torcedor está ao nosso lado. Queremos que ele acredite e confie. Quando tem a união entre torcida e time, as coisas acontecem melhor. Flamengo quando está em boa fase com sua torcida, é um time difícil de bater. Esperamos contar com o apoio deles. Queremos essa união até o final", destacou.