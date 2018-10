Fluminense anuncia patrocínio com empresa de desenvolvimento imobiliário

Com problemas financeiros, o Fluminense anunciou nesta sexta-feira (24) o seu terceiro acordo de patrocínio em menos de 30 dias. Trata-se da STX, empresa de desenvolvimento imobiliário. Ela estampará sua marca na barra traseira do short já no confronto deste sábado (25), quando o Tricolor encara o Cruzeiro, no Mineirão.

“A STX considera a parceria com o Fluminense uma etapa importante na divulgação de sua marca, junto a uma grande equipe de grandes tradições e conquistas na história do futebol brasileiro”, declarou o Presidente da empresa Marcelo Conde.

No final de julho, o Fluminense firmou acordo com a 'Zoom', comparador de preços. No último sábado (18), foi a vez do Tricolor anunciar a 'YES! Idiomas'. Ambos também com contrato até o fim do ano, a exemplo da STX.

“Estamos trabalhando para atrair empresas para as nossas propriedades. Entendemos que temos um grande produto e estamos construindo um cenário propício a novos negócios. O Campeonato Brasileiro acaba de dar início ao seu segundo turno, então teremos muitos jogos pela frente, sem contar a Copa Sul-Americana”, lembrou Lawrence Magrath, diretor executivo de Marketing do clube.

STX é a nova parceira do Fluminense e estampará short do time profissional >> https://t.co/w5Q6jYHKGQ #SomosFluminense pic.twitter.com/Fn0mVjs0NM — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 24, 2018

Após romper vínculo com a Valle Express, o Fluminense está em busca de um patrocínio máster. Parcerias na China e mundo árabe não estão descartadas.

''Avaliamos alternativas de patrocinadores, desde convencionais até propostas inovadoras, como criptomoedas (moeda digital) e companhias digitais. O clube está buscando aproximação com mercado internacional, principalmente China e mundo árabe'', afirmou o vice-comercial Ronaldo Barcellos, em comunicado enviado pela assessoria de imprensa.

O Tricolor tem contrato em andamento com Zoom (costas), YES! (costas), Lafe (peito), Frescatto (calção) e Tim (número), além da STX (calção).