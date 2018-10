Fluminense visita Cruzeiro buscando segunda vitória consecutiva no Brasileirão

Incidências: jogo válido pela vigésima primeira (21ª) rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Mineirão

INCIDENCIAS : Incidências: jogo válido pela vigésima primeira (21ª) rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Mineirão

Visando à segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem uma grande batalha no Estádio Mineirão neste sábado (25) . Os cariocas visitam o Cruzeiro, que vem de dois empates, contra Grêmio e Bahia, respectivamente.

Vindo de uma vitória em casa contra o Corinthians, o Tricolor das Laranjeiras espera conseguir triunfar diante dos mineiros, para distanciar-se mais da zona de rebaixamento. A Raposa deve vir com o time quase todo titular, como uma forma de teste para o confronto decisivo do meio de semana, contra o Flamengo, pela Libertadores.

Marcelo Olivereira retorna ao Minerão, mas com um panorama diferente

O comandante tricolor, Marcelo Oliveira, reencontrará o Cruzeiro no Mineirão nesse confronto. O técnico passou pela Toca da Raposa por um período de três anos, conquistando dois títulos brasileiros, nos anos de 2013 e 2014.

Marcelo terá um desfalque para o embate. O atacante Everaldo lesionou-se logo no início do jogo contra o Corinthians. Com isso, Matheus Alessandro é o mais cotado para assumir a vaga do atacante, no provável 4-4-2. O zagueiro Digão também estará ausente, pois pertence ao Cruzeiro.

Além disso, nesse confronto, o zagueiro Gum completará seu jogo de número 397 com a camisa do Fluminense, entrando no ranking dos 10 jogadores que mais vestiram a armadura verde, branco e grená. Em entrevista concedida ao site do clube, o jogador falou sobre a importância dessa marca.

"Quando eu penso que estou perto dessa marca, me emociono um pouco. Passei por tanta coisa aqui e sinto muita alegria. Fazer parte da história de um clube tão vitorioso como o Fluminense é uma honra", disse Gum.

Divulgação/Fluminense

Mano Menezes espera equipe mais competitiva e conta com novos jogadores relacionados

Buscando reencontrar o caminho das vitórias após dois empates, o Cruzeiro virá com força total para a partida contra o Fluminense. Na visão de Mano Menezes, sua equipe jogou melhor contra o Grêmio em Porto Alegre e, por isso, tende a repetir os bons jogos que renderam ao time boas atuações nos confrontos em casa no início do campeonato.

Em entrevista coletiva, Mano não deu pistas, mas afirmou que Edilson e Raniel estarão entre os relacionados, com mais chances de jogo para o atacante, já que o lateral ainda não está em perfeitas condições para começar uma partida. Ambos não estavam presentes no embate contra o Grêmio.

“Estão relacionados Edilson e Raniel, e aí vamos avaliar nas últimas horas a condição de aproveitamento. O Edilson com chances um pouco menores porque o trabalho de transição pode ser um pouco mais extenso, mas o Raniel não, ele já está com boas condições e vou decidir se inicio a partida com ele”, afirmou o comandante.