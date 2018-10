Vale muito: em confronto direto, Vila Nova e Goiás fazem clássico pela Série B

Partida válida pela vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, disputada no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Vila Nova e Goiás se enfrentam neste sábado (25) às 16h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. O clássico é válido pela 23ª rodada da Série B. Vivendo momentos distintos, as duas equipes buscam a vitória para sonharem com a elite do futebol nacional em 2019. O confronto deverá ser um divisor de águas para a sequência das equipes na competição.

Pelo lado do Vila, a situação é crítica, a equipe chegou a liderar a Série B, mas está em queda livre. O time vem tendo um ataque bastante ineficaz: em 22 jogos, foram apenas 17 gols marcados. Para se ter uma ideia, somente o lanterna Boa Esporte anotou menos tentos. Já o Goiás vem em uma grande crescente no campeonato O time mostrou evolução desde que o treinador Ney Franco chegou. São 10 vitórias nos últimos 13 jogos, ocupando a terceira colocação do torneio. Uma vitória no clássico aumenta ainda mais as chances do clube de ascender à Série A.

Vila quer usar clássico como recomeço

O tigre, que vem em fase ruim na Série B, quer usar o clássico como um recomeço na competição. A equipe, que vem com dificuldade para conseguir marcar gols nas últimas partidas, quer, diante do rival, conseguir ter eficiência para vencer, aumentando sua autoestima para a sequência do torneio. Alan Mineiro, que brilhou na vitória do Vila no clássico do primeiro turno, comentou a situação

"O que a gente tem que mudar é a eficiência. A equipe tem corrido, dado o melhor, lutado em campo. Mas não estamos sendo eficientes. A bola não está entrando, temos que melhorar somente na questão da eficiência. Queremos a vitória até para coroar nosso trabalho e também para dar uma resposta ao torcedor, que tem comparecido", disse o meia. O time, para o confronto deste sábado, não poderá contar com o volante Wellington Reis, suspenso pelo seu terceiro cartão amarelo, nem com Geovane e Dener, que estão machucados.

Com 80 jogos à frente do Vila Nova, o técnico Hemerson Maria chega ao clássico contra o Goiás talvez em seu momento mais delicado. Devido aos resultados ruins nas últimas rodadas da Série B, sobretudo pelo fraco rendimento do ataque, o Tigrão caiu na tabela. Mas se depender do retrospecto recente do Vila e do treinador contra o adversário, o torcedor pode ficar otimista na reação.

No comando do Vila Nova, Hemerson Maria ainda não perdeu para o Goiás. Foram três vitórias e dois empates. O tabu começou na Série B do ano passado com vitória por 2 a 0 e empate por 0 a 0. No Campeonato Goiano deste ano o Colorado venceu por 1 a 0 na abertura da temporada e empatou por 1 a 1 no returno. Na Série B, com mando do rival, o Vila venceu por 3 a 1 com dois gols de Alan Mineiro, que também havia feito dois gols em cima do Goiás no Brasileirão do ano passado.

Goiás busca continuar crescendo

O time esmeraldino vive sua melhor fase no campeonato. A equipe, que no começo da comepetição estava perto da zona de rebaixamento, hoje figura entre os times do G-4. O clube tem quatro desfalques confirmados para a partida: Marcelo Rangel, operado do joelho; e Fábio Sanches, Elyeser e Rezende, que ainda estão em recuperação.

O técnico Ney Franco comentou sobre o clássico, que será disputado com torcida única (apenas a do Tigre estará presente), fazendo elogios ao técnico rival e esperando um jogo difícil pela frente. Além disso, explicou a situação de Gilberto, que é dúvida para o confronto.

“Além de ser um clássico é uma equipe forte e bem treinada pelo Hemerson Maria. Tem jogadores de qualidade, como Alan Mineiro, Elias, um goleiro experiente. Tem tudo para ser um bom jogo. Esperamos recuperar nossa equipe fisicamente para o jogo, temos que estudar o caso do Gilberto, que saiu lesionado. Acho que não terá problema, foi uma pancada. Mas o jogo tem um grau de importância maior, que você tem que “sacar” da competição”, disse o comandante.

Na vitória contra o São Bento na última terça, Lucão, Giovanni e Alex Silva estavam pendurados. Porém, não sofreram cartão amarelo e poderão jogar normalmente. Ney Franco garantiu que não instruiu os jogadores a levarem a punição, mas que evitassem os chamados cartões bobos.

“Nem tomos no assunto Vila Nova. Temos que viver a cada jogo. Agora é falar no Vila Nova. Nós entramos com vários jogadores pendurados e pedi para jogarem forte, evitando apenas os cartões bobos, como foi o do Victor Ramos”, pontuou o técnico.