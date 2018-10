Willian celebra renovação de contrato com o Palmeiras

Em entrevista coletiva concedida na Academia de Futebol, em São Paulo, nesta sexta-feira (24), o atacante Willian disse que está muito feliz de ter tido seu contrato renovado.

“Muito feliz, muito grato a Deus por mais essa conquista. Acredito que, quando eu vim, tinha feito três anos de contrato e, no meio do seu contrato, você ter esse reconhecimento, isso é sinal de que você está trabalhando de uma forma correta.”

O atleta ainda falou sobre o jogo contra o Inter e deu sua opinião sobre os oito jogos sem tomar gol. “Vai ser um jogo que todo mundo gosta de jogar, com certeza o estádio vai estar lotado. Toda vez que você enfrenta o Inter ali é um jogo muito difícil, independente da situação. (...) Porém, vamos com força máxima, com todo o respeito, mas nos impondo. A gente quer chegar também na ponta da tabela.”

”A gente sabe que todo jogo é difícil, independente da posição que as equipes que a gente está jogando contra estão. (...) Indiferente se vamos jogar contra o Inter ou contra o Vitória, que está numa situação ruim.”

Willian também comentou sobre o trabalho do Felipão.

“Acho que a gente ganha muito com a experiência que ele tem, por tudo que já vivenciou, porém também tem o Roger, com suas qualidades, por tudo que ele passou para a gente, aprendemos muitas coisas positivas que nos fez crescer dentro da competição. O Felipão, com todo esse respaldo da parte do torcedor, com o próprio clube, tem uma identidade, por tudo que passou aqui dentro. Então ele chegou com esse espírito, com esse desejo de realmente fazer a gente vencer, conquistar títulos, pelo grupo que a gente tem.”

O atleta, que foi o que mais entrou em campo no ano, comentou também a maratona de jogos e como o Felipão concilia isso.

”É uma situação que a gente não está acostumado a viver, porém eu acho super válido, é uma cultura que a gente tem que começar a colocar em prática, naquilo que eu acho que já tem lá fora, de ter esse rodízio, e, mesmo assim, ainda não tem um calendário como o nosso, de tantos jogos. Porém a gente tem adaptado, tem entendido super bem, tem respeitado bem essas decisões, a gente sabe que isso é pelo bem da equipe, não adianta a gente só pensar em nós, isso tem dado resultado.”

O Palmeiras entra em campo no próximo domingo (26), contra o Internacional, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.