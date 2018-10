Sampaio derruba Paysandu na Curuzu e encerra jejum de vitórias na Série B

O Sampaio Corrêa voltou a vencer pela Série B 2018. Enfrentando o Paysandu, na Curuzu, em um gramado encharcado, o tricolor maranhense conseguiu uma vitória magra por 1 a 0. O resultado dá esperanças aos maranhenses, e enche a cabeça do bicolor paraense de preocupação.

Mesmo com o gramado pesado, o jogo começou animado. Aos cinco minutos, Jocinei cobrou falta e Renan Rocha espalmou. Aos nove, o goleiro do Paysandu recebeu recuo da zaga e quase perdeu a bola para Matheuzinho, do Sampaio. Na sequência, Carmona, do Papão, recebeu e cruzou, e Luiz Gustavo quase fez gol contra.

O jogo foi se acalmando e as chances foram diminuindo. O Paysandu chegou com Thomaz aos 24 minutos. O atacante fez boa jogada pela esquerda e bateu para a defesa do goleiro Gustavo Busatto.

Perto do terço final, o Paysandu acalmou o jogo e dominou melhor a posse de bola, dando pouco espaço para os contra-ataques do Sampaio que, por sua vez, se fechou na defesa e não deu muita brecha para grandes chances do Papão.

Mesmo assim, quem atacou melhor foi o Sampaio Corrêa. Primeiro, Matheuzinho ficou com a sobra dentro da área e chutou forte, com perigo, mas a bola passou por cima do gol de Renan Rocha. Mais perto do apito final do primeiro tempo, em falta cobrada para a área do Paysandu, Rogério desviou e Renan Rocha fez uma grande defesa. Foi a melhor chance dos dois times na primeira etapa.

Para o segundo tempo, o Paysandu fez uma mudança. Mike entrou no lugar de Pedro Carmona. O Papão trocou também o uniforme. Entrou para a segunda etapa com o padrão número dois por pedido dos jogadores, para evitar confusões com o uniforme do Sampaio.

A condição do gramado foi melhorando durante o segundo tempo. Mesmo assim, o começo foi de poucas chances para as duas equipes. A melhor chance do primeiro terço foi do Paysandu com Thomaz. O atacante conseguiu ficar cara a cara com Busatto, que saiu do gol e travou a finalização.

Mesmo com as substituições de Claudinho por Thomaz e Moisés por Alan Calbergue, o Papão não conseguiu melhorar no jogo e viu o Sampaio ganhar espaço no campo. Aos 19, Fernando Sobral cobrou falta lateral direto para o gol e Renan Rocha acabou se atrapalhando mas conseguiu espalmar para escanteio. Cinco minutos depois, Julinho fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Uilliam desviar antes da zaga do Paysandu e abrir o placar: Sampaio 1 a 0.

O Papão buscou responder. Moisés recebeu na frente da área e chutou forte, mas a bola passou muito longe. Os minutos seguintes foram marcados por protestos da torcida do Paysandu contra o técnico Guilherme Alves e o time bicolor. Dentro de campo, os jogadores sentiram o momento e não conseguiram produzir chances de perigo. O Sampaio ainda chegou a marcar mais um gol com Bruninho aos 40 minutos, mas foi anulado por impedimento.

Já nos acréscimos, Adilson Goiano, do Sampaio, levou o segundo cartão amarelo por reclamação e acabou sendo expulso. Mas, o Paysandu não teve tempo de aproveitar a vantagem numérica, e o placar acabou mesmo ficando no 1 a 0.

O Paysandu volta a campo na sexta-feira (31), quando joga novamente na Curuzu, contra o Juventude, às 19h15. No mesmo dia, o Sampaio visita o CRB, no Rei Pelé, às 21h30.

A vitória da tricolor maranhense encerrou a sequência de 12 partidas sem vencer nesta Série B. Mesmo assim, não é o suficiente para impulsionar o Sampaio na tabela. O time permanece em penúltimo, com 21 pontos, a quatro de sair do Z-4. Para o bicolor paraense, foi o quinto jogo sem triunfos. Somando 25 pontos, o Paysandu segue na 16ª posição, com a mesma pontuação do 17º, Brasil de Pelotas.