Em jogo tenso e polêmico, Ponte Preta e Guarani empatam sem gols no derby campineiro

JOGO VÁLIDO PELA 23ª RODADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADO NO MOISÉS LUCARELLI, PARA 15.053 PESSOAS

INCIDENCIAS : JOGO VÁLIDO PELA 23ª RODADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADO NO MOISÉS LUCARELLI, PARA 15.053 PESSOAS

Pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, um dos maiores clássicos do Brasil foi disputado neste sábado (25). A Ponte Preta recebeu o Guarani pelo dérbi campineiro e o empate foi o resultado final no Moisés Lucarelli com o placar de 0 a 0. Com o resultado a macaca fica em 9º lugar, com 33 pontos e 9 vitórias. Já o bugre fica em 6º lugar, com 10 vitórias e 36 pontos.

Como é o costume de um clássico do tamanho do derby, Ponte e Guarani fizeram um jogo nervoso, com muitas faltas e um leve toque de violência. A primeira grande chance foi logo no começo do jogo, onde Júnior Santos cortou pro meio e bateu de fora da área, fazendo a bola passar raspando o travessão.

Aos 15 minutos, a primeira chance do Guarani apareceu: uma ótima torca de passes rendeu uma finalização de fora da área para Ricardinho, mas Ivan fez uma defesa segura. Três minutos depois, a zaga do bugre afastou mal e Júnior Santos bateu colocado para uma grande intervenção de Agenor.

Pará foi o destaque da partida no quesito tensão. Primeiro ele fez uma fata em André Luis, que rendeu amarelo aos dois pela confusão causada depois. Nem cinco minutos depois, Pará acertou violentamente um jogador da Ponte, mas nem amarelo recebeu.

O Guarani mantinha a posse e tentava chegar na base do toque de bola, apesar de toda a tensão do jogo. Uma das melhores chances foi aos 31, quando Matheus Oliveira bateu de fora da área e Ivan fez uma belíssima defesa no alto.

Com duas substituições no intervalo, a Ponte Preta esperava mudar a cara da partida e tentar a vitória frente à sua torcida. O que não ocorreu. O jogo continuou tenso, até violento, mas com uma grande diminuição das chances de ambos os times para marcar gols.

A primeira grande chance do segundo tempo aconteceu apenas aos 18 minutos, quando Igor bateu uma falta na área e André Luis cabeceou pro chão, obrigando Agenor a fazer uma defesa sensacional. Depois disso, só aos 30 minutos algo aconteceu de relevante na partida, quando André foi tocado por Ferreira dentro da área e se iniciou uma confusão, onde os jogadores da Ponte pediam pênalti e os do Guarani simulação. Nesse lance foi marcado o tiro de meta.

Aos 36, Longuine tentou uma finalização de longe, que desviou e passou perto do travessão, levando muito perigo para o goleiro Ivan. Mais a frente, Ferreira errou um cabeceio pra trás e deixou Júnior Santos livre com a bola. O atacante alvinegro driblou o goleiro e parou em Ferreira, que se recuperou e salvou seu time do gol que já era certo.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Os dois times continuam próximos na tabela. A Ponte está em nono lugar, com 33 pontos, três posições e com três pontos a menos que o Guarani. O primeiro time do G-4 é o Atlético-GO, com 37.

O Guarani volta aos gramados na próxima terça-feira (28), às 19h15, quando enfrenta o Criciúma, fora de casa. Já a Ponte Preta entra em campo na sexta-feira (31), às 21h30, contra o Vila Nova, no Moisés Lucarelli. Ambos os jogos são pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.