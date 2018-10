Torcida do Santos esgota ingressos para jogos contra Bahia e Independiente

Apesar da indefinição da CONMEBOL, no caso Sánchez, o Santos informou na tarde desta sexta-feira (24), que todos os 37.900 ingressos colocados a venda para a partida de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Independiente-ARG, na próxima terça-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Pacaembu, estão esgotados.

Os ingressos para a partida contra o Bahia, neste sábado (25), na Vila Belmiro, às 16h, pelo 21° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro também estão esgotados.Caso o Peixe seja punido, a partida de ida ficará ficará 3 a 0 para o time argentino.

Essas será a terceira partida consecutiva, em que a torcida do Peixe esgota os ingressos antecipadamente, na vitória por 3 a 0 diante do Sport teve casa cheia, na partida deste sábado (25), diante do Bahia, também terá casa cheia.