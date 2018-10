Cuca "ignora" caso Sánchez e pede foco dos jogadores na partida contra Bahia

Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (24), o técnico Cuca falou sobre a polêmica escalação do volante Carlos Sánchez, na Libertadores e pediu foco dos jogadores do Santos para a partida diante do Bahia, neste sábado (25), às 16h, na Vila Belmiro, pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

“Eu te falei que era tema. Mais até. Vou dar uma falada, depois prefiro não falar mais. Vocês terão mil perguntas e eu não tenho respostas. Tenho que cuidar do jogo de amanhã, ter cabeça voltada para ele. O mais importante é amanhã, depois pensar na terça. O caso Sánchez não cabe à Comissão e elenco. É dentro de campo. Empatamos e temos um jogo da volta. Se tivermos vantagem, passaremos com qualquer vitória. Juridicamente eu não entendo, nem gosto muito, desgasta. Não sabemos se é certo ou errado, Comet, Conmebol. É problema de jurídico. Temos que ficar fora para não esquecermos do gramado, que nos compete”, disse o comandante em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

“O jogo é amanhã com o Bahia. Temos que tomar muito cuidado. Prevenido, precavido para tudo. Torcida sabe que é assim. Temos que trabalhar junto com o torcedor, alheios ao jogo, que nem no último sábado. Não nos cabe isso, cabe fazer o melhor em campo”, completou.

A provável escalação do Santos é: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Dodô; Renato (Jean Mota), Carlos Sánchez e Diego Pituca; Rodrygo, Bruno Henrique e Gabigol.

Atualmente o Santos ocupa à 13° posição na tabela, com vinte e um pontos. Uma vitória contra o time baiano, além de fazer o Alvinegro Praiano subir ainda mais na tabela de classificação, dará confiança a equipe para enfrentar o Independiente-ARG, na próxima terça-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Pacaembu, pelo jogo de volta da Libertadores. Caso a CONMEBOL resolva punir o clube pela escalação irregular de Carlos Sánchez, a partida de ida que terminou 0 a 0 passará a ser 3 a 0 para o time argentino, e o time paulista teria que fazer 3 a 0 para levar a partida para os pênaltis ou mais gols para se classificar direto.