Santos vence o Bahia e se afasta da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro

Na tarde deste sábado (25), o Santos recebeu o Bahia, na Vila Belmiro, pela 21° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com gols de Derlis González e Gabigol, o Peixe venceu o Tricolor de Aço por 2 a 0, chegou aos 24 pontos e o subiu para a 11ª posição.

O jogo

Após o apito inicial, o Peixe começou pressionando o Bahia, mas logo o ritmo diminuiu e as equipes passaram a errar muitos passes e criar poucas chances de gols. Na primeira chance de gol do Tricolor de Aço, aos sete minutos, o meia Zé Rafael recebeu na linha de fundo, cruzou rasteiro e Vanderlei não conseguiu fazer a defesa, a bola acabou sobrando para o atacante Edigar Junio debaixo da trave, mas ele acabou perdendo um gol incrível.

O Santos tinha dificuldades para criar chances de gols e viu o Bahia tomar conta da partida. O time comandado pelo técnico Cuca só conseguiu levar perigo aos 40 minutos, quando o lateral Dodô cobrou falta para a área, e Lucas Veríssimo subiu mais alto que a defesa baiana e conseguiu cabecear. Porém, a finalização acabou sendo fraca e o goleiro Anderson fez a defesa.

Aos 43, novamente mais uma chance para a equipe visitante. Zé Rafael deu um lindo chapéu no zagueiro Robson Bambu cruzou na grande área e a bola acabou desviado. O goleiro Vanderlei teve de se esticar todo para fazer a defesa. No lance seguinte, Vinicius arriscou de fora da área e a bola passou bem perto da meta santista.

No segundo tempo, o Santos voltou mais ligado na partida. E logo aos três minutos, Dodô cruzou a bola na área, Gabigol furou e a bola sobrou para Derlis González, que fez uma ótima partida. O camisa 17, também não conseguiu fazer o arremate. Porém, o árbitro já marcava posição de impedimento.

Aos 11, Dodô cobrou falta para a área, a zaga do Bahia desviou e a bola sobrou para Derlis González. O atacante ajeitou e chutou colocado marcando um golaço, abrindo o placar para o Peixe, na Vila Belmiro. No lance seguinte, o Santos quase amplia o placar. Dodô cobrou falta na área e Gabigol empurrou para as redes. A arbitragem marcou posição de impedimento.

Aos 28, em belo contra-ataque, Derlis González deu um lindo passe para Gabigol, que ficou cara a cara com o goleiro Anderson, e com tranquilidade mandou para o fundo das redes. O Bahia até ensaiou uma pressão nos minutos finais, mas o placar terminou 2 a 0 para o Santos.

O Peixe volta a campo na próxima terça-feira (28), diante do Independiente-ARG, no Pacaembu, às 19h30 (de Brasília), pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Caso o Santos seja punido pela possível escalação irregular de Carlos Sánchez, o jogo de ida que ficou 0 a 0, passa a ser 3 a 0 para o time argentino.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos volta a campo no próximo sábado (1), diante do Vasco, às 19h, no Maracanã. Já o Bahia visita o Ceará na quarta-feira (29), às 19h30, no Presidente Vargas.