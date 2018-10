Desfalcado de laterais, Eduardo Baptista quebra cabeça para montar o Sport

A vida não está fácil para o Sport. E nem para o treinador Eduardo Baptista. Ambos em péssima fase: o clube na competição e o treinador na carreira. Demitido duas vezes por dois clubes esse ano, Eduardo ainda não ganhou pelo Sport. Nos dois jogos frente a equipe, foram duas derrotas: cinco gols sofridos e nenhum marcado. Os ajustes necessários para que o casamento com o Sport possa ser bem sucedido dessa vez está cada vez mais difícil. Amanhã, diante do Botafogo, um novo contexto de grande dificuldade se tornou real: a ausência de laterais para poder escalar o time.

Na esquerda, Sander levou o terceiro amarelo em um lance absurdamente infantil: atirando a bola para longe já nos acréscimos da partida diante do América. Algo que simboliza, de certa forma, as dificuldades primárias do Leão durante o momento que vive: 10 jogos sem vencer. Na direita, a coisa é ainda pior. Winck também levou o terceiro cartão e Raul Prata segue entregue ao departamento médico. Algo, por sinal, que passou a ser uma rotina depois do jogador ter renovado o contrato.

Com isso, o treinador vem batendo cabeça para encontrar peças que entrem no setor contra o Botafogo. A primeira alternativa de Baptista foi testar o zagueiro Léo Ortiz na lateral direita. O atleta, porém, não agradou o comandante na hora de passar para o campo de ataque. "Não fez o que eu esperava". Numa frase que pode ser dita em uma aspecto geral pela torcida leonina quanto ao futebol de Ortiz durante todo ano. Emprestado pelo Internacional, onde é tido como grande promessa, o zagueiro ainda não se encontrou em Recife. A alternativa após Ortiz passou a ser Ernando, outro zagueiro. Com isso, Durval foi chamado e poderá voltar ao time depois de muito tempo.

Para o lugar de Sander, o natural seria o lateral esquerdo Jean ir para o jogo. Afinal, foi para isso que ele foi contratado. Propriamente do Atlético Tubarão de Santa Catarina. Mas internamente não existe tanta confiança no jogador. Já nos tempos de Claudinei, Jean era tratado com maior carinho. Como um nome que ainda tinha que ser trabalhado para atuar numa Serie A. Quanto a essas várias dúvidas, Eduardo Baptista, em tom de brincadeira, foi enfático. "Está fácinho escalar o Sport". Dando a entender, inclusive, que no momento da coletiva pós-treino de hoje, nem ele mesmo sabe como a linha de quatro entrará em campo no Rio.