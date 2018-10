Com poucas opções, Carpegiani diz que vai recorrer à base do Vitória: "Não tenho medo"

Durante o jogo da última quinta-feira, contra o Flamengo, o técnico Paulo César Carpegiani já colocou três jogadores da base em campo. Foram os zagueiros, Lucas Ribeiro, o meio-campista Léo Gomes e o atacante Léo Ceará. Perguntado sobre quem será o possível substituto do zagueiro Aderllan, lesionado no primeiro tempo da partida no Maracanã, Carpegiani voltou a mencionar a base como solução e deixou claro que o time precisa de reforços.

"Vou ter que dar uma olhada nos garotos da base para completar a zaga, porque me parece que não temos. São os dois que acabaram terminando o jogo. Existe essa preocupação. A direção está bem consciente. Existe a possibilidade de, rapidamente, termos reforços. Existe a necessidade, a obrigação. Primeiro, alguns pontos cruciais. Na preparação, temos que, na próxima semana, vai ter que melhorar muito. Isso nos chamou muita atenção desde o primeiro dia. A preocupação da direção em nos dar suporte, está bem consciente. Se houver necessidade, sim. A partir disso... Claro que, animicamente, aquelas coisas que fizemos hoje, o time teve pegada, disciplina, foi organizado. Temos que melhorar bastante para realmente impor ao adversário o melhor futebol, tem que jogar mais", disse.

Na zaga, Carpegiani tem disponíveis Ramon, Lucas Ribeiro e Bruno Bispo e Ruan Renato, que substituiu Aderllan contra o Flamengo. Walisson Maia e Kanu estão machucados e ainda não devem estar disponíveis para o jogo contra o Atlético-MG.

O treinador aproveitou ainda para analisar e elogiar o desempenho dos jogadores da base que defenderam o Vitória contra o Mengão, e demonstrou não ter receio em continuar utilizando jovens jogadores no elenco principal.

"Eu gostei do que vi. Eu não tenho receio de lançar os meninos. O futebol está cheio de meninos consagrados. Grandes nomes que pertencem ao futebol brasileiro. Não tenho medo. Vi a necessidade do Barata jogar. No meio, eu gostei muito do menino, e esse menino vai ficar comigo [Léo Gomes]. É dono da posição. Domina o meio. Gostei demais dele. O atacante [Léo Ceará] demonstrou, mas estava muito tempo fora, separado. A equipe, talvez um pouco mais jogar, se importar mais, mas deu o estalo. Eles sentiram isso, falaram no vestiário que nós temos condições de jogar em igualdade", finalizou.