Umberto Louzer elogia padrão de jogo e plano executado pelo Guarani após empate no derby

Neste sábado (25), pelo Campeonato Brasileiro Série B, o Guarani empatou com a Ponte Preta por 0 a 0, no Estádio Moisés Lucarelli. O resultado manteve o time próximo do G-4. Com 36 pontos, o Bugre ocupa o sexto lugar, um ponto atrás do Atlético-GO, quarto colocado.

Umberto Louzer, técnico do time alviverde, ficou feliz com o desempenho do time. O Guarani alcançou a marca de quatro jogos sem ser vazado. “É valorizar esse ponto conquistado fora, mais um jogo sem levar gols. Infelizmente a vitória não veio, mas é preciso destacar esse ponto conquistado", destacou.

Louzer destacou a dificuldade extra pela rivalidade envolvida na partida e destacou a força mental que o time demonstrou na casa do rival.

"É um campeonato à parte. A equipe soube controlar o jogo, por isso valorizo o empate, saio satisfeito. Infelizmente a vitória não veio, mas esse ponto precisa ser valorizado. Fico feliz que a equipe manteve o padrão e colocou em prática o que trabalhamos. Pontuar fora é sempre bom e não podemos sair de mãos vazias para atingir nosso objetivo", disse.

Ele ainda reconheceu que a equipe não jogou bem no segundo tempo. “O jogo foi bacana. Hoje tivemos dificuldade no segundo tempo, mas vamos continuar evoluindo", ressaltou.

O Guarani volta a campo na terça-feira (28) contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro Série B.