Hemerson Maria desabafa após vitória convincente do Vila Nova em clássico: "Não aceito ofensas"

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, na tarde deste sábado (25), no Estádio Serra Dourada, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Hemerson Maria, que foi duramente criticado após o empate com o Sampaio Corrêa, questionado se, em algum momento, pensou em deixar o Vila Nova por conta de todo o clima pesado, ele negou e desabafou sobre o assunto.

"Não (pensei em pedir demissão) porque não sou covarde. Seria muito fácil, ganhar do Goiás e sair. Tem todo um trabalho pela frente, um grupo de jogadores que vai para a coletiva me representar e dou as costas para eles?", questionou.

O treinador também criticou a atitude de um torcedor, acusou-o de perseguição e ofensas verbais, e falou que não vai mais tolerar esse tipo de situação. "Eu não aceito. Estamos trabalhando duro para dar alegria a essa torcida. Não estamos de brincadeira. Estamos trabalhando com a paixão do torcedor. Não vou aceitar esse tipo de agressão verbal", declarou.

Sobre a partida contra o Goiás, Hemerson Maria falou que o resultou podia ser diferente caso Michael tivesse feito o gol (aos 42 min). O treinador também elogiou o time adversário, e destacou que o Tigre fez valer sua melhor atuação.

"Eles tiveram a atuação deles e nós desenvolvemos o nosso jogo. Não teve nó tático. O jogo foi muito equilibrado. O que fez a diferença foi o nosso comprometimento e eficiência", analisou.

Com o triunfo, o Vila Nova chegou as 35 pontos e ocupa à sétima posição. O próximo compromisso da equipe Goiana enfrenta a Ponte Preta, na próxima sexta-feira (31), no Estádio Moisés Lucarelli, às 21h30.