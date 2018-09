Visando a parte de cima, América-MG e Flamengo duelam no Independência

Nesse domingo (26), às 16h, América-MG e Flamengo se enfrentam no Independência, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes visam subir na parte de cima da tabela: o Coelho pode terminar a rodada a seis pontos do G-6, em caso de vitória, enquanto o Flamengo pode, em caso de um triunfo logo mais, retornar à liderança do Brasileirão.

Com 25 pontos, na 10ª colocação, a equipe mineira pode terminar a rodada em 9º, com os resultados da rodada. Já a equipe carioca, em 3º lugar, com 40 pontos, pode assumir a liderança dependendo dos tropeços de São Paulo (que receberá o Ceará) e do Internacional (que receberá o Palmeiras).

No "jogo do século", América-MG terá desfalques importantes

O técnico Adilson Batista terá três desfalques na equipe titular para o confronto contra o Flamengo, encarado como o "jogo do século" pela equipe mineira. São eles: o zagueiro, e capitão, Messias, o meia Ruy, e o atacante Luan. Os substitutos estão praticamente definidos: Paulão, Gerson Magrão e Rafael Moura.

Será o primeiro jogo entre as equipes no Independência, e a última vitória do Coelho sobre o Rubro-Negro foi em 2000. Para tentar superar o Flamengo, os mineiros se apoiam na boa média de gols sofridos desde a chegada do Adilson (0,33 gol por jogo). No ataque, Rafael Moura voltou a marcar após três meses, na vitória sobre o Sport, e comemorou enaltecendo o coletivo da equipe:

"Estou feliz demais por voltar a marcar, ajudar a equipe, e principalmente, ser utilizado também. Hoje, eu tive mais oportunidades, aproximaram, tocaram mais a bola pra mim, e é dessa maneira. Com todo mundo se entregando, todo mundo com humildade, o América está de parabéns e tem que seguir assim em frente”.

Em busca da liderança, Flamengo vai com força máxima antes da Libertadores

Após vencer o Vitória no Maracanã, o Rubro-Negro voltou a encostar nos líderes e, em caso de vitória logo mais, além de uma combinação de resultados, pode retomar a ponta do Brasileiro. Para isso, o técnico Maurício Barbieri deverá escalar a escalação considerada titular, mesmo com a partida de volta da Libertadores, na quarta-feira (29), contra o Cruzeiro.

Um dos melhores jogadores da equipe da Gávea na temporada, o goleiro Diego Alves vive o seu melhor momento no clube, e dividiu os méritos da boa fase com os companheiros de time, da defesa até o ataque:

"Acho que é a tal da consistência que a gente frisa. Envolve o trabalho do grupo todo, dos atacantes. Todo mundo faz parte da marcação. Ajuda bastante. Ter a posse de bola. Ter o adversário mais longe da nossa área. Nosso estilo de jogo favorece. Vamos tomar gols, que é natural. Mas, no contexto geral, os números mostram que a consistência tem sido fundamental".