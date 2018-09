Flamengo abre vantagem duas vezes, mas América-MG alcança empate no Independência

Partida válida pela vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte.

INCIDENCIAS : Partida válida pela vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Em uma partida eletrizante, América-MG e Flamengo empataram por 2 a 2 no Independência, pela vigésima primeira (21ª) rodada do Campeonato Brasileiro. Rafael Moura e Gerson Magrão marcaram para os mineiros, enquanto Everton Ribeiro e Paquetá pelos visitantes.

No início, o Coelho assustou, pressionou na marcação, acuou o time do Rio de Janeiro no seu campo de defesa. Aos poucos os visitantes se soltaram e o primeiro gol saiu. Renê puxou para perna direita, que não é a boa, e cruzou na medida para Everton Ribeiro cabecear no canto do goleiro e inaugurar o placar.

Não deu muito do adepto rubro-negro comemorar. Sete minutos depois, Rafael Moura deixou tudo igual. Wesley recebeu na entrada da área e cruzou para o atacante, bem colocado nas costas da marcação, desviar para o fundo do barbante.

Vitinho tirou o suspiro da torcida do Urubu quando acertou um chute sensacional de fora da área, mas parou em excelente intervenção do goleiro João Ricardo, que voou no ângulo para evitar um golaço do camisa 14.

Na etapa final, a tônica do jogo se manteve. Forte marcação do América-MG e um Flamengo tentando ser ousado. Henrique Dourado teve uma chance na sequência após excepcional jogada do camisa 7 rubro-negro. O meia carregou, passou por três e a bola sobrou para o camisa 19, que finalizou pela linha de fundo sem muita força.

Dono do jogo, Everton Ribeiro brilhou novamente esbanjando talento e precisão, criando o lance do segundo gol. O jogador levantou na medida dentro da grande área e Lucas Paquetá apareceu e cabeceou bonito para recolocar os cariocas na frente.

Já aos 41 minutos, o Coelho tirou o “coelho” da cartola na bola parada e chegou ao empate de novo. Carlinhos cobrou falta perfeita na trave e no rebote Gerson Magrão cabeceou para o gol sem goleiro, deixando tugo igual.

Com o empate, os mineiros ficam com a nona (9ª) posição e 26 pontos. Já o time da Gávea fica com a terceira (3ª) colocação e 41 pontos, agora quatro atrás do líder São Paulo.

O América-MG volta a campo no próximo sábado (1º), às 16h, quando visita o Vitória no Barradão, em Salvador. O Flamengo tem uma missão quase impossível na Conmebol Libertadores na quarta-feira (29), tendo que reverter, no Mineirão, uma desvantagem de 2 a 0 contra o Cruzeiro.