Após nova vitória, Tiago Nunes não se preocupa com status de interino: "Me sinto treinador"

O Atlético-PR venceu mais uma no Campeonato Brasileiro, dessa vez contra o Grêmio, que utilizou um time alternativo, neste sábado (25), na Arena da Baixada, por 2 a 1, e viu a zona de rebaixamento finalmente ficar para trás. O técnico interino, Tiago Nunes, comentou sobre mais uma vitória e também falou do sentimento de comandar o Atlético-PR.



"É uma equipe com ótimos jogadores e uma estrutura muito boa.

O clima é bom pra trabalhar. Saímos da zona e esperamos não voltar mais. Tem time com pontos próximos e agora precisamos trabalhar para se afastar cada vez mais da zona de perigo", disse.



São sete jogos de invencibilidade, com quatro vitórias seguidas na Arena da Baixada, e mesmo assim Tiago Nunes ainda não foi efetivado como treinador do Atlético-PR. Ele foi perguntado sobre o sentimento de ainda ser chamado de técnico interino.



"Os números são importantes, demonstram um pouco do trabalho que os atletas vêm desempenhando, o quanto estamos fortes depois da Copa do Mundo e o quanto o grupo está competindo. Sobre o fato de ser tratado como treinador interino eu já falei algumas vezes que não me importo com isso. Eu me sinto treinador do Atlético desde que assumi essa responsabilidade me coloquei nessa posição. Em nenhum momento me coloquei em dúvida em relação a comandar os atletas. A nomenclatura utilizada pra mim não faz diferença", comentou.



A Vavel Brasil esteve presente na coletiva de imprensa após o jogo e perguntou ao treinador sobre a jogada ensaiada de escanteio que o Atlético-PR vem utilizando. No jogo contra o Flamengo um dos gols saiu dessa jogada. Tiago Nunes respondeu com bom humor.



"Jogada... que jogada? (risos). Não podemos entregar o ouro assim... (risos). Estamos treinando algumas alternativas de bola parada. Buscamos tentar opções que fujam da normalidade do jogo. É uma jogada de escanteio que a gente congestiona bem a área, fica muito difícil pro goleiro, ele fica com o movimento restrito... vamos ver se vamos continuar fazendo ou não", analisou.



Outro ponto importante da nova cara do comando do Atlético-PR é a proximidade com a torcida. Mais uma vez o nome de Tiago Nunes foi gritado durante a partida por alguns setores do estádio. Tiago foi perguntado sobre sua participação na retomada da confiança diante da torcida.



"Não acredito que eu estou recuperando isso. Pra jogar aqui precisa de muita doação e intensidade, e tentamos fazer com que os atletas entendam isso. A ideia é que eles entendam como utilizar o calor da torcida a nosso favor", finalizou.



O Atlético-PR está agora fora da zona de rebaixamento, com 21 pontos na 14ª colocação, e volta a campo nesta quarta feira (29), contra o Vasco, às 19h30, novamente na Arena da Baixada, em jogo recuperado da 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.