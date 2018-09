Zé Ricardo comemora primeira vitória no comando do Botafogo e elogia força de vontade do elenco

Depois de uma incômoda série de cinco jogos batendo na trave, o Botafogo voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro. Ao bater o Sport por 2 a 0, no Nilton Santos, o alvinegro carioca conquistou a primeira vitória sob o comando de Zé Ricardo. Em entrevista coletiva após o triunfo, o treinador comemorou muito o resultado e elogiou a postura dos atletas.

“Importantíssima a vitória. Se encerrou uma sequência de jogos em 10 dias. Por isso, o primeiro tempo um pouco abaixo. O Sport poderia até ter feito um gol. O segundo foi mais consistente e conseguimos vencer em casa. Desde a minha primeira partida contra o Paraná, aquele gol sofrido no final. Tive dois jogos difíceis e hoje fizemos valer o mando. A gente sabia que seria um jogo pesado”.

Zé comentou sobre a estreia de Erik, novo reforço do clube. Em sua primeira partida vestindo a camisa alvinegra, o atacante começou entre os titulares: “O Erik já está conosco faz uma semana. Conversei para saber como ele gostaria de jogar, apresentou níveis excelentes para jogar... Um atleta importante e espero que ele possa me ajudar ainda muito”.

O técnico falou sobre a situação do goleiro Saulo, que foi vetado da partida e deu lugar a Diego, do sub-20. Além de Saulo, Gatito e Jefferson também ficaram de fora do duelo contra o Sport. Os dois últimos seguem se recuperando de lesões.

“A gente tinha um certo receio com o Saulo, pois ele reclamava de incômodo. O Diego está há bastante tempo no clube. É muito calmo, muito participativo nos treinamentos, foi o goleiro do título do Brasileiro sub-20. Não é fácil para um garoto. Acho que o Saulo já está recuperado para o jogo contra o Grêmio. O Gatito está mais próximo do que o Jefferson, que teve uma contusão mais séria. Não sei uma previsão exata”.

Perguntado sobre a meta do Botafogo no Brasileirão, Zé manteve os pés no chão e enfatizou a necessidade de pensar jogo a jogo, para que assim o time possa almejar algo a mais dentro da competição.

“A gente vê um grupo embolado lá em cima da tabela. Nossa realidade é jogar jogo a jogo. Precisávamos fazer esses três pontos aqui”.

Por fim, o comandante exaltou o elenco do glorioso. De acordo com Zé, os jogadores tem uma personalidade ótima para se trabalhar e estão focados em fazer um bom final de temporada.

“Tenho um grupo que gosta de trabalhar e é ambicioso. Jogando no Sul as dificuldades aumentam e precisamos trabalhar bem. É um grupo muito receptivo, que sabe de suas limitações e de suas qualidades. Eles têm demonstrado uma abertura grande para que a gente se entrose cada dia mais”.

Na 11ª posição com 25 pontos, o Botafogo volta a campo no próximo sábado (1) contra o Grêmio, fora de casa, às 16h (de Brasília). O duelo será válido pela 22ª rodada.