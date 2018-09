Mazola Júnior reconhece 'dia para esquecer' do Criciúma após revés contra CSA

Após a goleada sofrida contra o CSA, o técnico do Criciúma, Mazola Júnior, foi enfático ao falar sobre as pretensões do time de Santa Catarina na Série B. O Tigre perdeu por 3 a 0 no Estádio Rei Pelé neste sábado (25), e permaneceu colado no Z-4.

Para o treinador, a meta sempre esteve em fugir do rebaixamento, ainda mais depois de um início de campeonato com cinco derrotas seguidas.

“Para que a gente pare com essa conversa de G-4. Não estamos aqui para enganar ninguém. Vamos falar a verdade. Já que não conseguimos vitória no começo do returno, caímos na mesma realidade do turno, praticamente com o mesmo grupo, vamos reinventar o nosso sistema de marcação para que pare de tomar gols, colocar os pés no chão e assumir o nosso grande objetivo que são os 45 (pontos)”, determinou.

A preocupação com o sistema defensivo se faz necessária, já que foram nove gols sofridos apenas nos últimos quatro jogos da competição. Nesse mesmo período, Luiz, goleiro titular e capitão da equipe, esteve sendo desfalque por uma lesão na panturrilha, cedendo lugar a Junior Belliato.

Sobre a derrota deste sábado (25), Mazola não escondeu sua frustração com o rendimento do time. “Difícil explicar uma situação dessa. Não competimos, fomos pouco agressivos ao marcar e jogar. Foi um dia para esquecer aqui”, lamentou.

Para explicar o momento em que vive o Tigre no torneio nacional, o treinador fez um balanço do campeonato até aqui e definiu o que, para ele, foi o ‘grande erro’.

“Antes se achava que tinha se montado um grupo para subir. Aí foi o grande erro. Quando recuperamos os pontos que recuperamos, foi contra equipes do nosso campeonato (briga para não cair), e é bom não iludir mais o torcedor. Depois, quando jogamos contra os mais qualificados, não ganhamos. Vamos inverter esse discurso e pensar nos 45 pontos para que todo mundo caia na realidade”, concluiu.

O Criciúma terá pouco tempo para se preparar para o próximo confronto. Já nesta terça-feira (28), o Tigre recebe o Guarani, às 19h15, no estádio Heriberto Hülse, para compor a 24ª rodada da Segundona.