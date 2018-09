Em noite de gols contra, Cruzeiro vence Fluminense no Mineirão

O Cruzeiro voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (25), a Raposa bateu o Fluminense, por 2 a 1, no Mineirão, em partida movimentada e com dois gols contra, um para cada lado. Raniel abriu o placar para os donos da casa, enquanto o Tricolor conseguiu empatar graças a lambança do volante cruzeirense Henrique, que mandou para o fundo do próprio gol, a exemplo do lateral-esquerdo Tricolor Ayrton Lucas.

Com o resultado, a Raposa confirma a sétima posição na tabela de classificação, com 30 pontos. O time mineiro não vencia pelo Brasileirão desde a 14ª rodada, quando bateu o Atlético-PR, também no Mineirão. O Fluminense, por sua vez, segue na nona posição, com 26 pontos.

O jogo começou movimentado no Mineirão. Logo aos 14 minutos, o Cruzeiro abriu o placar. Arrascaeta cobrou a falta para Raniel subir mais que a zaga adversária e colocar os donos da casa em vantagem. O Fluminense, atrás no placar, precisou reagir, mas tinha dificuldades de infiltrar na boa defesa postada do Cruzeiro.

Ayrton Lucas participou do primeiro gol do Flu, mas acabou marcando contra na etapa final (Foto: Lucas Merçon/FFC)

E foi num lance de infelicidade do volante Henrique que o Tricolor conseguiu o empate. Aos 25 minutos, Ayrton Lucas fez bela jogada pela esquerda e cruzou, mas o camisa 8 acabou marcando gol contra. No fim do primeiro tempo, Pedro, atacante do Fluminense, torceu o joelho direito após tentar dominar a bola no campo de ataque. Assim, não teve condições de retornar para a etapa final.

O segundo tempo foi praticamente igual ao primeiro: movimentado, porém, também sem grandes chances. O Cruzeiro, por jogar em casa, ia mais ao ataque, mas era pouco efetivo nas finalizações. Aos 27 minutos, contudo, a Raposa conseguiu ficar novamente em vantagem. Egídio cruzou da esquerda e Ayrton Lucas acabou marcando gol contra, que, no fim das contas, decretou a vitória cruzeirense no Mineirão.