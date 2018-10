Resultado América-MG 2 x 2 Flamengo pelo Campeonato Brasileiro 2018

Partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro; Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG) Cartão Vermelho: Cuéllar (19'/2ºT)

INCIDENCIAS : Partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro; Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG) Cartão Vermelho: Cuéllar (19'/2ºT)

JÁ TEMOS O PÚBLICO E RENDA AQUI NO HORTO! Público: 12.887 torcedores. Renda: R$ 166.008,00

América-MG e Flamengo fazem jogo movimentado e muito bom para quem o acompanhou na íntegra

(49'/2ºT) APITO FINAL AQUI NO INDEPENDÊNCIA! 2 A 2 NO PLACAR!

Minuto final de jogo!

(47'/2ºT) Pressão total do Coelho. Escanteio para o América

O juiz anuncia 4 minutos de acréscimos!

(45'/2ºT) Pelo lado esquerdo, o atacante Robinho tenta chute colocado em direção ao gol de Diego Alves. A bola passou com perigo

(43'/2ºT) Agora o Flamengo se segura como dá na partida. É a vez do América pressionar e tentar a virada

Foi o primeiro gol de Magrão no Campeonato Brasileiro

(41'/2ºT) GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO COELHO! GÉRSON MAGRÃO pega o rebote da falta de Marquinhos e empata para o América-MG

(39'/2ºT) Última substituição no Flamengo: sai Diego e entra o zagueiro Rhodolfo

(37'/2ºT) Rafael Moura tem boa chance em cabeceio dentro da pequena área, mas a bola passa perto do gol do Flamengo

Neste momento, 9 a 6 em finalizações para o Flamengo. A posse de bola também é maior para o rubro-negro: são 55% a favor dos cariocas

Mesmo com um jogador a menos em campo, é o Flamengo quem vem tendo as melhores chances de gol nesse final de partida

(34'/2ºT) Em novo contra-ataque, Paquetá sai cara a cara com João Ricardo, mas chuta em cima do goleiro

Jogo bem aberto nesse momento

(32'/2ºT) Gérson Magrão tenta chute da entrada da área mas manda longe do gol do Flamengo

(29'/2ºT) Outra substituição no Flamengo. Arão entra na vaga de Vitinho

(28'/2ºT) Cartão amarelo para o lateral Carlinhos, do América-MG

(25'/2ºT) Depois de boa jogada de E. Ribeiro, Vitinho é lançado no lado direito e chuta, mas por cima do gol de João Ricardo

(22'/2ºT) Adílson Batista também resolve mexer: tira Juninho e bota Matheusinho

(21'/2ºT) Substituição no Flamengo. Barbieri tira Henrique Dourado e bota o volante Piris da Motta

(20'/2ºT) Cartão amarelo para Dourado

(19'/2ºT) EXPULSÃO! CUÉLLAR impede que Robinho avance e saia cara a cara com Diego Alves e puxa o atacante. Cartão VERMELHO

8º gol de Paquetá na temporada. 6º no Brasileirão. É o artilheiro do time do campeonato

Éverton Ribeiro dá excelente assistência para Lucas Paquetá que, de cabeça, tira bem de João Ricardo e faz um belo gol de cabeça!

(16'/2ºT) GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! PAQUETÁ!

(14'/2ºT) Henrique Dourado teve chance para marcar. Girou para cima do zagueiro americano e mandou perto do gol

Adílson Batista quer o América no ataque. São 3 homens de ataque agora em campo

(12'/2ºT) Estreia no América: Robinho entra no lugar de Giovanni

(11'/2ºT) Quaaaaase! Em escanteio cobrado por E. Ribeiro, Réver subiu muito e mandou com perigo ao lado do gol do América

Torcida do Flamengo presente no estádio pede a entrada do atacante Lincoln no jogo

(5'/2ºT) O Coelho tenta dominar o jogo nessa reinício. Faz a bola rodar entre todos seus defensores antes de tentar atacar

O América teve uma mudança: Marquinhos entrou no lugar de Wesley. No Flamengo, nenhuma alteração

(1'/2ºT) A bola volta a rolar para América-MG x Flamengo. Fique conosco nesse segundo tempo!

O jogo começou com superioridade americana e terminou com o Flamengo melhor na partida. Veremos como será a segunda etapa

E termina o primeiro tempo no Estádio Independência! Tudo igual, 1 a 1

(45'/1ºT) O juiz anuncia 1 minuto de acréscimo para a partida

(39'/1ºT) Vitinho quase marca para o Flamengo. O atacante tenta de longe e João Ricardo espalma para escanteio. Que chute!

(37'/1ºT) A partida dá uma desacelerada. Uma equipe espera o erro da outra para aproveitar um contra-ataque

O jogo tem 67% de bola rolando

(32'/1ºT) Só dá Flamengo. Éverton Ribeiro tenta de cabeça, mas a bola passa por cima do gol de João Ricardo

(29'/1ºT) Nova falta cometida pelo América. Desta vez de Donizete em Dourado, quase na mesma posição da última falta

(28'/1ºT) Falta em Henrique Dourado, perto da área do América. Boa chance pro Flamengo levantar para a área

(25'/1ºT) Começa a chover fraco neste momento no estádio Independência

Rafael Moura é o artilheiro do América no Brasileirão, com 5 gols marcados

Também de cabeça, Rafael Moura recebe ótimo cruzamento de Wesley. O atacante cabeceia sem chances de defesa para Diego Alves

(22'/1ºT) GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA! Rafael Moura, o HE-MAN!

(20'/1ºT) Rafael Moura recebe bola na grande área e finaliza pra cima do gol flamenguista, sem perigo

(19'/1ºT) O rubro-negro carioca continua a pressão no campo de ataque. Posse de bola é maior para o Flamengo nesse momento do jogo

Em bola invertida de Renê, o lateral encontra o meia livre na pequena área, que cabeceia bem para o gol. 1 a 0 para o Flamengo

(15'/1ºT) GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! ÉVERTON RIBEIRO, DE CABEÇA!

(12'/1ºT) Primeira boa chance para os cariocas. Em escanteio pelo lado esquerdo do ataque, Réver subiu mais que a zaga americana e mandou em direção ao gol, mas o zagueiro afastou

(10'/1ºT) 10 minutos de jogo aqui no Horto. Até o momento, o América se mostra bem agressivo em campo. Já teve 3 oportunidades pra marcar. O Flamengo tenta controlar a bola no meio de campo

(6'/1ºT) Novamente o América sobe pelo lado esquerdo. Rafael Moura rola pra Wesley, que chuta em cima do defensor flamenguista e faz com que a bola vá direto pra escanteio

(4'/1ºT) O Coelho chega muito bem, mais uma vez. Gerson Magrão dá passe açucarado para dentro da área, onde encontra Giovanni. O jogador pega embaixo da bola e manda pra longe

(1'/1ºT) O América já sai ao ataque. Giovanni tenta de longe, mas a bola passa longe do gol de Diego Alves

Vamos lá! Bola em jogo para América-MG x Flamengo

Equipes já perfiladas para a execução do hino nacional brasileiro

Regressiva de 30 minutos para o jogo entre América-MG x Flamengo! Acompanhe com a VAVEL!

Neste momento fazem 27º em BH. O tempo está parcialmente encoberto e há possibilidade de chuva na hora da partida

Mesmo com um jogo importante válido pela Copa Libertadores da América, quando pega o Cruzeiro no Mineirão, o Flamengo vai a campo com o que tem de melhor para pegar o Coelho

Divulgação: Twitter América-MG

Divulgação: Twitter Flamengo

Ambas as equipes já estão confirmadas para o jogão de logo mais, aqui na no Independência!

Não saia daí, torcedor! Instantes antes do jogo América-MG x Flamengo ao vivo começar, voltaremos com todos os detalhes dessa decisão da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Jean Pierre Gonçalves Lima (RS) será o dono do apito na partida, auxiliado por Leirson Martins (RS) e Lúcio Beiersdorf Flor (RS)

O rubro-negro carioca não vence há quatro jogos como visitante na Série A (2 empates e 2 derrotas)

O Flamengo acumula cinco vitórias consecutivas contra o América Mineiro na Série A, e não sofreu gols nas duas últimas partidas

Sem desfalques por lesão ou suspensão, o técnico Maurício Barbieri deve mandar a campo exatamente o mesmo time que começou a última partida de seu time, no Maracanã

Já o Flamengo, terceiro colocado com 40 pontos, vem de bom jogo dentro de casa contra o Vitória, quando venceu por 1 a 0

O atacante Luan e o capitão Messias levaram o terceiro cartão amarelo. O meia Ruy teve confirmada uma lesão na coxa direita. O jogador deixou o campo. A opção de Adilson Batista para o lugar de Ruy deve ser a manutenção de Gerson Magrão no meio de campo. No lugar do zagueiro Messias, Paulão entrará

O técnico americano, Adílson Batista, não terá vida fácil para escalar seu time, que bateu o Sport por 2 a 0 na última rodada, fora de casa

O Coelho, time da casa, está em 10º lugar na tabela

Bem-vindos a mais uma transmissão do Campeonato Brasileiro pela Vavel! América-MG x Flamengo ao vivo se enfrentam no Independência (Belo Horizonte) em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão, às 16 horas da tarde (horário de Brasília)