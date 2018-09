Flamengo solicita à CBF liberação de Lucas Paquetá dos amistosos da Seleção Brasileira

O Flamengo pediu à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que o meia Lucas Paquetá seja liberado dos amistosos da Seleção Brasileira marcados para os dias 7 e 11 de setembro. Clube aguarda retorno.

Destaque do time, o jovem da base rubro-negra foi convocado pela primeira vez por Tite para os jogos diante de El Salvador e Estados Unidos no próximo mês, os primeiros após a Copa do Mundo disputada na Rússia. Paquetá faz parte da nova geração de atletas promissores do país.

A solicitação do clube carioca está baseada nas semifinais da Copa do Brasil. A partida de ida diante do Corinthians, no Maracanã, acontece no dia 12, um dia após o segundo amistoso, contra El Salvador. O jogador pederia a partida de ida por não conseguir voltar a tempo de entrar em campo.

Agora resta ao Flamengo aguardar o posicionamento da confederação. Enquanto isso, a equipe segue sua trajetória nas competições. Neste domingo encara o América-MG, às 16h, no Independência pelo Campeonato Brasileiro.