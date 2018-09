Após torção no joelho, Pedro agradece apoio e tranquiliza torcida do Flu: ''Foi só um susto''

Susto no Fluminense. O atacante Pedro torceu o joelho direito na derrota para o Cruzeiro, por 2 a 1, neste sábado (25), no Mineirão. Ele ainda passará por uma reavaliação nos próximos dias para saber a gravidade da lesão e por quanto tempo ficará no departamento médico.

O lance aconteceu aos 46 minutos do primeiro tempo, quando o camisa 9 tentou dominar a bola no ataque. Na queda, Pedro logo pediu para ser substituído. Sentindo muitas dores e aos prantos, teve que sair de campo amparado pelos médicos do Fluminense. Assim, não teve condições de retornar ao segundo tempo.

Na saída do Mineirão, entretanto, Pedro aparentou melhora. Embora ainda mancando, conseguia pôr os pés no chão.

''Graças a Deus foi só um susto. Tive uma torção de leve na hora. Eu fiquei assustado com a dor. Preferi sair pois não nestava me sentido bem. O doutor me avaliou e vou fazer exame amanhã (domingo) para descartar qualquer notícia ruim . Estou me sentindo melhor. Queria agradecer a todos os torcedores do Fluminense e do Brasil pelo apoio. Isso é fundamental para me dar força. Foi só um susto'', disse o camisa 9.

A boa fase de Pedro, artilheiro do Campeonato Brasileiro com dez gols, despertou interesses de diversos clubes. Entre eles, o Bordeaux, da França, e o Monterrey do México, que chegaram a fazer propostas pelo atacante. O Fluminense, contudo, recusou por achar o valor oferecido abaixo do esperado.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no momento, monitora a situação do atacante, que foi convocado por Tite para os amistosos da Seleção Brasileira contra Estados Unidos e El Salvador, nos dias 7 e 11 de setembro, respectivamente.