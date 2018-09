Marcelo Oliveira lamenta derrota para o Cruzeiro e comenta discussão com Mano Menezes

O técnico Marcelo Oliveira lamentou a derrota do Fluminense, por 2 a 1, para o Cruzeiro, neste sábado (25), no Mineirão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na visão do comandante, os jogadores do Tricolor sentiram desgaste físico por conta da alta maratona de jogos.

''Da para se chatear um pouco, apesar de toda qualidade do Cruzeiro. O jogo estava controlado e o gol poderia ter sido evitado. Senti um pouco de desgaste. Como temos que ajustar o time, vínhamos jogando com a mesma formação, e isso desgasta. Criamos oportunidades pelo lado de campo, mas o campeonato é assim. Temos que lamentar hoje e seguir em frente'', disse Marcelo, que continuou:

''Faz parte do jogo. Viemos sabendo que seria um jogo importante para consolidarmos a arrancada com uma vitória, mas em circunstâncias difíceis. O Cruzeiro tem muita qualidade, muito tempo jogando junto. Nos primeiros 20 minutos, não tivemos uma marcação justa e não conseguimos jogar. Depois, tivemos alguns contra-ataques e faltou o último passe. No segundo tempo, o Cruzeiro partiu com tudo pelo gol, poderia ter feito antes pela qualidade dos jogadores, mas marcou em uma infelicidade. Lamentamos o resultado. Se não podemos ganhar, o empate seria justo'', afirmou.

O técnico também comentou a lesão de Pedro, que torceu o joelho direito e teve que ser substituído no fim do primeiro tempo.

''O Pedro sofreu uma leve torção e faremos uma avaliação. O que nos conforta é que ele está pisando, não está mais com dor e esperamos contar com ele no próximo jogo, já que teremos uma semana de descanso. Lamentamos porque ele saiu do jogo. É um jogador que pode decidir com uma bola, o jogo estava 1 a 1, e um jogador desse nível pode desequilibrar. Além disso, tem uma convocação, ele tem que se apresentar, e não podemos definir o que vai acontecer. O lado bom é que está pisando, andando sem dor. Esperamos que possa jogar contra o São Paulo e possa se apresentar para brilhar na seleção.''

Por fim, Marcelo comentou sobre a discussão que teve com o técnico cruzeirense Mano Menezes durante o segundo tempo.

''Eu o vi reclamando durante todo o tempo enquanto o jogo estava empatado. Depois, o gandula, que é profissional, recebe para isso, demorou para repor a bola. Ele reclamou antes, mas depois quando estava ganhando veio falar comigo. Nós temos que ser exemplos e não foi assim.''

O Fluminense segue na nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos. No próximo domingo (2), visita o São Paulo, no Morumbi.