Lesionado, Pedro deve perder amistosos da Seleção Brasileira e desfalca Flu por um mês

Após sofrer um estiramento no joelho na noite do último sábado (25), o atacante Pedro, do Fluminense, foi reavaliado neste domingo (26) e desfalcará a equipe nos jogos contra São Paulo, Vitória, Botafogo e, talvez, Atlético-PR. Além disso, o jogador deve ser cortado da lista de Tite para os amistosos contra Estados Unidos e El Salvador.

Posteriormente ao confronto no Mineirão, o atacante falou sobre a sensação no momento que sentiu o joelho e explicou sua substituição: "Fiquei assustado com a dor e estava me sentindo mal no intervalo, por isso preferi sair", afirmou.

Pedro se machucou em lance sozinho, nos minutos finais do primeiro tempo. O atacante Kayke, que entrou em seu lugar, deve ser o substituto do jovem nos próximos confrontos do Tricolor das Laranjeiras.

A lesão não é considerada grave. O jogador terá de ficar parado por 20 dias e será reavaliado em duas ou três semanas para verificar a evolução do quadro. Não precisará passar por cirurgia.

A Seleção Brasileira comandada por Tite enfrentará Estados Unidos e El Salvador nos dias 7 e 11 de setembro, respectivamente. São os primeiros jogos da equipe canarinha após a eliminação para a Bélgica na Copa do Mundo da Rússia.