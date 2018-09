Ney Franco admite superioridade do Vila Nova após derrota em clássico: "Foi merecedor"

O Goiás não conseguiu mostrar uma boa atuação e foi dominado diante do rival Vila Nova neste sábado (25), no Serra Dourada. O Tigre venceu o clássico pela 23ª rodada da Série B por 3 a 0, o que acabou tirando o Esmeraldino do G-4.

O técnico do Goiás, Ney Franco, admitiu os principais erros de sua equipe durante o jogo, além de dar os méritos ao rival. "O adversário foi merecedor, teve mais volume de jogo, criou mais oportunidades. Foi melhor em todos os sentidos, na parte física, técnica e tática. A gente teve apenas duas oportunidades em chutes do Michael em que o goleiro do Vila foi muito bem", admitiu.

O time, além de não garantir os três pontos da vitória, acabou perdendo posição no G-4 da competição, ocupando agora o quinto lugar com, 36 pontos.

"O prejuízo maior é não ter conquistado os três pontos e sair do G-4. Mas nossa equipe tem força de recuperação, isso já foi provado no campeonato. Nossa meta é retomar isso para enfrentar o líder", explicou o comandante.

O próximo desafio do Goiás será o líder, Fortaleza, no sábado (1º/9), às 19h, no estádio Olímpico, pela 24ª rodada. Já o Vila Nova, visita a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas, na sexta-feira (31), às 21h30.