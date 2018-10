Resultado Internacional 0 x 0 Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro 2018

50' FINAL DE JOGO!!!! EMPATE POR 0 A 0

49' Cartão amarelo para Iago

47' Moisés cobrou escanteio, Gustavo Gómez cabeceou para fora

46' Moledo arriscou de longe, a bola foi para fora

45' Cinco minutos de acréscimo

44' Substituição no Palmeiras: Sai: Lucas Lima. Entra: Bruno Henrique

38' Lucas Lima tabelou com Willian e recebeu na entrada da área e chutou no meio do gol

33' WEVERTOOOOOOON!!!! Em cobrança de escanteio, Victor Cuesta subiu mais alto que todo mundo e cabeceou, a bola bateu no chão e o goleiro do Verdão fez grande defesa

31' Substituição no Palmeiras: Sai: Hyoran. Entra: Willian

29' Substituição no Inter: Sai: Zeca. Entra: D'Alessandro

27' Hyoran abriu na direita, para Marcos Rocha, o qual finalizou de trivela,a bola saiu pela linha de fundo

25' Substituição no Internacional. Sai: Jonathan Alvez. Entra: Brenner

20' Hyoran recebeu na esquerda, cortou para o meio e finalizou, Marcelo Lomba fez boa defesa

17' Substituição no Inter: Sai: Rossi. Entra: Camilo

13' Nico López cobra escanteio, Rodrigo Moledo cabeceia para fora

12' Marcos Rocha faz falta em Rossi e recebeu cartão amarelo

5' Hyoran rolou para Diogo Barbosa que finalizou muito longe do gol

4' Rodrigo Moledo faz falta em Thiago Santos e recebeu cartão amarelo

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

Substituição no Palmeiras: Sai: Victor Luis. Entra: Diogo Barbosa

48' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!!

47' Lucas Lima cobra falta na área, a bola fica nas mãos de Marcelo Lomba

45' Três minutos de acréscimo

44' Weverton fica no chão mais uma vez sentindo dores na virilha

43' Nico soltou uma bomba pela direita, Weverton em dois tempos fez a defesa

40' Gustavo Gómez faz falta em Jonathan Álvez e recebe cartão amarelo

32' QUASE DEYVERSON!!!! Moisés arriscou de longe, Deyverson aproveitou o chute e desviou no meio do caminho, o goleiro estava batido no lance, mas a bola foi para fora

29' Hyoran tenta de longe, a bola passou sem perigo

23' UUUUUH Hyoran puxou pela esquerda e cruzou na área, a bola desviou em Rodrigo Dourado e Deyverson mandou de primeira. A bola passou perto

17' Jogo reiniciado sem grandes problemas com Weverton

16' Weverton pediu atendimento médico com dores na virilha

12' Nico López cobrou escanteio, Weverton saiu do gol para ficar com a bola

9' UUUUUUUUUUUUH Hyoran dentro da área, fez linda jogada fintando dois marcadores e rolou para Jean, que desviou, a bola passou raspando a trave

6' Victor Luis fez jogada individual pela esquerda, e cruzou para Jean, que pegou muito mal na bola

3' Jonatan Álvez arrancou pela esquerda, Luan chegou na marcação, o atacante caiu sozinho e o árbitro mandou seguir o lance

0' COMEÇA O JOGO!!!

Os atletas do Internacional jogarão com braçadeira preta em homenagem a Claudiomiro, autor do primeiro gol da inauguração do estádio Beira-Rio, que faleceu na última sexta-feira.

Tudo pronto, a bola vai rolar!!

Hino nacional brasileiro em execução

Os dois times entram no gramado do Beira Rio

O atacante Nico López completará hoje 100 jogos pelo Inter. Receberá em alguns minutos no gramado uma placa e uma camiseta em homenagem. Entrega feita pelo Presidente Marcelo Medeiros e o Vice de Futebol Roberto Melo

Internacional escalado! : Marcelo Lomba, Zeca, Moledo, Victor Cuesta, Iago, Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, Rossi, Nico López e Jonatan Álvez. Técnico Odair Hellmann.

Palmeiras escalado: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Victor Luis, Thiago Santos, Moisés, Lucas Lima, Jean, Hyoran e Deyverson.

Boa tarde leitores da VAVEL! Bem-vindo à transmissão de Internacional x Palmeiras ao vivo hoje, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Beira Rio, às 16h (de Brasília) e começa aqui na VAVEL Brasil.

O Internacional é o atual segundo colocado com 41 pontos somados em 20 rodadas, foram 12 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas. O Colorado marcou 28 gols e sofreu 12.

O Palmeiras é o quinto colocado com 36 pontos, foram 10 vitórias, seis empates e quatro derrotas, em 20 jogos disputados. O Alviverde marcou 31 gols e sofreu 15 tentos.

Na última rodada, o Internacional visitou o Bahia na Arena Fonte Nova e venceu pelo placar de 1 a 0, gol do meia Patrick.

O Verdão também venceu na última rodada, contra o Botafogo, no Allianz Parque acabou batendo os cariocas por 2 a 0 com dois gols de Lucas Lima.

O Inter está bastante desfalcado para a partida, o goleiro Danilo Fernandes fez uma cirurgia no ombro direito, Fabiano, Emerson Santos, estão emprestados pelo Palmeiras e por conta de cláusulas contratuais ficam de fora, Thales que se recupera de uma cirurgia no joelho direito, Charles com lesão muscular na coxa esquerda, William Pottker cumpre suspensão, Leandro Damião que sofreu uma contratura na região cervical e o recém contratado Paolo Guerrero que voltou a ser suspenso pelo Doping.

Já o Palmeiras não poderá contar com três jogadores: Edu Dracena, Dudu suspensos e Gustavo Scarpa com uma inflamação no calcanhar.

A torcida Colorada pretende fazer grande festa, o Internacional divulgou que restam apenas poucos ingressos nos camarotes, tendo todos os outros setores esgotados, a expectativa é de mais de 40 mil pessoas.

