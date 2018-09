Com dificuldades, São Paulo vence Ceará e se mantém na liderança do Brasileirão

O São Paulo venceu na manhã deste domingo, o Ceará por 1 a 0 com gol marcado por Bruno Peres, o tricolor garantiu a manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro até a próxima rodada

Os mais de 57 mil torcedores presentes no Morumbi na manhã desse domingo, não estavam gostando do início do jogo. Não somente pelo até então 0 a 0, mas também pelo baixo nível jogado pelo tricolor. O desespero era maior, pois um empate poderia complicar (e muito), a situação do São Paulo na competição. O Ceará não dava muitos espaços, além de fazer muita “catimba” para dificultar e esfriar o jogo, até porque para Lisca Doido, um empate no Morumbi era um ótimo resultado.

Somente no segundo tempo, que os donos de casa tiraram o grito de gol do fundo da garganta. Com Bruno Peres finalizando no canto esquerdo do goleiro Everson.

A proposta do Ceará era não tomar gols e para isso jogou de forma bem fechada e fazendo com que o São Paulo aproveitasse os contra-ataques. Everton e Rojas jogavam pelas pontas e em uma dessas, quase abriu o placar após cruzar para Reinaldo, mas Everson defendeu o chute do lateral e o rebote de Everton. O Ceará foi acertando a sua marcação, para dar menos espaços para os donos de casa, deixando sem opções para jogar e dependendo de bolas paradas, mas que não funcionaram hoje. No final da primeira etapa, somava 10 finalizações do São Paulo, contra uma de Ceará.

Sem alterações no começo da etapa complementar, mas com um Ceará indo mais em busca do ataque, ao invés de ficar na defesa, assustaram o time do São Paulo. Os cearenses provocavam muito o camisa 10 tricolor e por diversos momentos, foram advertidos. Com pouco mais de 15 minutos, Aguirre tirou Luan e colocou Shaylon na vaga, para poder ter mais controle e velocidade no ataque.

Logo após, Everton sentiu o posterior da coxa e pediu para ser substituído, na vaga dele entrou Régis que apesar de muita velocidade, não comprometeu em nada. Reinaldo, Rojas e Bruno Peres estavam com a responsabilidade de ligar o time e deu certo.

Aos 32 minutos,em jogada que começou com Reinaldo, se esquivando de três e acionando Diego Souza, o camisa 9 deu um passe curto para Bruno Peres enfiar no canto esquerdo de Everson. Fazendo a torcida ir ao delírio nas arquibancadas do Pacaembu.

No final, o Ceará tentou empatar com um chute de Arthur, mas o goleiro Sidão operou um milagre e não decepcionou a torcida que compareceu em peso ao estádio.

No próximo domingo (2), o São Paulo enfrenta o Fluminense às 16h, no Morumbi. Já o Ceará encara o Bahia, na quarta-feira (29), no Castelão, às 21h.