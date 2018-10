Vasco x Chapecoense AO VIVO no Campeonato Brasileiro (3-1)

Partida válida pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro. No estádio São Januário no Rio de Janeiro

Com esse resultado o Vasco fica tranquilo na 13 posição, espera manter esse caminho de vitória contra o Santos na próxima rodada. Já a Chapecoense entra na zona de rebaixamento e espera o próximo jogo contra o Palmeiras buscando uma recuperação contra um difícil adversário

95' FIM DE JOGO EM SÃO JANUÁRIO

93' Com passe de Maxi López, Thiago Galhardo dispara em direção ao gol. Chega na frente do gol do Jandrei e toca por cima do goleiro para fechar a partida para o clube cruz-maltino

93' GOOOOOOOL do Vasco. Thiago Galhardo mata o jogo para o Gigante da Colina

91' Diego Torres recebe uma bola dentro da área, chutou forte no canto direito do gol defendido por Martín Silva, que fez a defesa tranquilamente

89' Juiz dá cinco minutos de acréscimo

89' Cartão amarelo para Vinícius Araújo

88' Substituição no Vasco: sai Pikachu, entra Thiago Galhardo

87' Com uma bola de Andrey, Maxi López recebe a bola dentro da grande área, dá um drible perfeito no Douglas e chuta cruzado tirando o goleiro Jandrei totalmente da defasa

87' GOOOOOOOOOOOL DO VASCO. Maxi López faz seu primeiro gol com a camisa do Vasco

87 'Vinícius chama o Canteros em uma jogada de ataque, ele domina mas a bola escapa e fica com a defesa do Vasco

86' Vasco tem 11 finalizações contra cinco da Chapecoense

85' A Chapecoense com esse resultado sai da zona de rebaixamento

83' Canteros bate falta, e a bola vai parar na marcação do pênalti. Leandro Pereira antecipa a marcação da zaga e manda firme um chute no canto esquerdo

83' GOOOOOOOOL. Leandro Pereira empata o jogo para a Chapecoense

81' Substituição no Vasco: Sai Wagner, entra Bruno Condensendey

80' Maxi López recebe bola de Lenon pela direita, que cabeceia a bola no canto direito. Mas a bola sai demais e vira tiro de meta para a Chape

77' Substituição da Chapecoense: sai Bruno Silva, entra Osman

77' Vasco possui 51% da posse de bola contra 49% da Chapecoense

76' Em cobrança de escanteio, Wagner levanta a bola mas ela vai parar direto nas mãos do goleiro Jandrei

74' Cartão amarelo para Bruno Silva

73' Cartão amarelo para Maxi López

72' Henrique sai em velocidade pela esquerda, chega pela linha de fundo mas a defesa da Chape tira com tranquilidade

70' Pikachu bate falta colocada, acaba passando pela barreira, cai no canto direito mais goleiro consegue fazer defesa sem problemas

68' Substituição da Chapecoense: sai Amaral, entra Diego Torres

65' Chape teve boa chance com Bruno Pacheco que cruzou pelo lado esquerdo, e encontra Leandro Pereira qye fura a bola e fica sem perigo com a defesa vascaína

63' Chapecoense começa a gostar do jogo e pressiona Vasco em seu campo de defesa

60' Na jogada de ataque da Chapecoense, Amaral desvia a bola para dentro do gol. Mas é anulado pois Amaral cometeu falta no Martín Silva

59' Em uma bola dentro da área, os jogadores do vasco reclamam de um toque de mão do jogador da Chape. Mas o juiz da uma flata a favor da Chapecoense alegando um empurrão do time do Vasco

57' Com esse resultado, o Vasco pula para a 13° posição do Campeonato Brasileiro

55' Em um passe de Maxi López, ele acha o Wagner na frente vindo de trás como elemento surpresa. E manda uma bomba contra o gol sem chance nenhuma para o goleiro Jandrei

55' GOOOOOOOOOOL. Wagner abre o marcador para o Vasco!!!!

53' Cartão amarelo para Raul

51' Lenon arrisca de longe, o goleiro Jandrei faz a defesa tranquilamente

50' As equipes voltam ofensivas e buscando o gol para abrir o marcador na partida

48' Substituição no Vasco: sai Desábato, entra Vinícius Araújo

48' Substituição na Chapecoense: sai Yann, entra Vinícius

47' Começa o SEGUNDO tempo

46' Após o apito torcida do Vasco vaia o time. Os torcedores se mostram impacientes querendo uma vitória de qualquer jeito

46' FIM do primeiro tempo

44' QUASE. Na melhor chance de todo o primeiro tempo, em escanteio levantado dentro da área para o Vasco, Maxi López cabeceia a bola que passa com muito perigo pelo gol

43' Juiz da um minuto de acréscimo

43' Após a batida de escanteio, a bola sobre e Raul teve seu chute travado pela defesa da Chape

42' Vasco tenta uma pressão final com dois escanteio seguidos

41' Lenon consegue arrumar um lateral perto da área para o Vasco

40' Estamos chegando no final do primeiro tempo e até agora não existiu nenhuma chance clara de gol

39' Vasco tem 10 passes errados contra 20 da Chapecoense

38' A Chapecoense não toma nenhuma atitude e espera o time do Vasco jogar

35' Andrey teve boa oportunidade de correr com a bola pelo lado direito, mas Bruno Pacheco tira o perigo para a Chape

34' Bruno Silva recebeu bola de Eduardo Oliveira no emio de campo, mas Henrique corta o lance

33' Canteros levou uma cotovelada de Andrey, levando o juiz a marcar uma falta para a Chapecoense

32' Yann teve boa finalização mandou um chute forte na entrada da área, mas a bola passa perto do gol e sai pela linha de fundo

31' Bruno Silva driblou em cima do Henrique que estava bem no lance e travou o chute e a bola saiu pela linha de fundo

28' O vasco tenta cahar espaços na defesa da Chapecoense que está muito fechada dificultando as passagens do Gigante da Colina

26' Pikachu recebeu uma bola de Wagner, que foi avançando até a entrada da área e manda um chute que vai no meio do gol, mas o goleiro Jandrei estava atento no lance

25' Eduardo Oliveira recebe do Yann, que cruza para Leandro Pereira mas o Bruno Silva estava atento e fasta o ataque da Chape

24' Vasco tem total domínio do jogo e pressiona bastante o adversário

23' Wagner faz uma jogada de profundidade procurando um jogador dentro da área, Maxi López estava bem posicionado mas foi travado pela defesa da Chape na hora exata da finalização

22' Andrey se atrapalhou, e Leandro Pereira rouba a bola mas não encontrou ninguém para continuar com a jogada de ataque. Recebeu falta que parou a jogada

18' Canteros tentou mandar uma bola para Leandro Pereira, mas a bola foi forte demais e o goleiro Martín Silva defendeu sem problemas

17' Henrique recebeu uma bola de Andrey pela esquerda, cruzou a bola para dentro da área mas Thyere tira de cabeça

17' São 15 passes errados até agora na partida, os times estão um pouco sem paciência e perdendo jogadas boas de ataque

16' Vasco possui 59% da posse de bola contra 41% da Chapecoense

16' São Januário não está totalmente lotado, mas parte da torcida comparece e empurra o time para cima em busca de uma vitória

15' Wagner rouba a bola perto da linha lateral e manda um cruzamento para dentro da área mas defesa da Chape tira sem problemas

11' Vasco tem tentativa de ataque desperdiçada quando Raul corria pelo meio e tentou lançar a bola para Pikachu, mas Thyere estava atento e pode fazer o desarme

10' Em uma arrancada com Bruno Silva, a Chape consegue arrancar um escanteio

9' Impedimento marcado. Leandro Pereira recebe bola de Bruno Pacheco, mas é pego adiantado

8' A Chapecoense busca sua primeira vitória como visitante no campeonato

7' Cartão amarelo para Thyere por falta feita em Maxi López interrompendo sua chegada no ataque

6' Vasco tem a sua primeira finalização do jogo com Maxi López, em um lançamento do Wagner, mas o argentino joga para fora

5' A Chapecoense marca bastante a saída de bola do Vasco dificultando a iniciação de jogadas do time carioca

3' Em uma lançamento longo para Canteros, o jogador escorrega e ainda comete falta no Bruno, defensor do Vasco

1' No primeiro minuto de jogo, o Vasco já tentava partir para o ataque mas a defesa da Chape consegue afastar

Bola rolando para a partida entre Vasco e Chapecoense

Jogadores já estão em campo esperando o início da partida

O jogo Vasco x Chapecoense ao vivo terá o arbitro Igor Junio Benevenuto de Oliveira e como assistentes Felipe Alan Costa de Oliveira e Ricardo Junio de Souza, todos de Minas Gerais.

Ainda sob o comando do técnico interino Valdir Bigode, que busca sua primeira vitória no comando do time, o Gigante da Colina precisa urgentemente somar os três pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

As equipes estão empatadas na pontuação, com 21 pontos, mas o time carioca tem dois jogos a menos.

A Chapecoense, vivendo o mesmo dilema, vai com mudanças no ataque. Ao que tudo indica, pelos treinamentos, o técnico Guto Ferreira vai com Leandro Pereira no lugar de Wellinton Paulista no ataque.

O Vasco tem Martín Silva, Maxi López, Andrey e Ricardo como pendurados para essa partida.

Já a Chapecoense tem Canteros, Douglas e Elicarlos como pendurados.

O time de Chapecó busca melhorar seu setor defensivo pois sabe que é uma das grandes falhas do time.

O Vasco teve um jogo defensivo muito bem articulado pois a coletividade do time falou mais alto e todos os jogadores contribuíram para que esse setor do time, que é uma das defesas mais vazadas do campeonato, fizesse um bom trabalho e parasse o melhor ataque da competição, o Atlético Mineiro.

Vasco tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro e reencontrar o caminho das vitórias.

Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Vasco x Chapecoense ao vivo hoje, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece em São Januário, às 19h (de Brasília).