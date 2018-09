Com gol de contra-ataque, Vitória vence Atlético-MG no Barradão e respira na tabela do Brasileiro

Partida foi válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Barradão

O Vitória venceu o Atlético-MG na tarde deste domingo (26), no estádio Barradão, pelo Campeonato Brasileiro, em jogo válido pela 21ª rodada. O único gol da partida saiu no 2° tempo e foi marcado por Léo Ceará, após Yimmi Chará perder a bola no ataque.

A partida começou com o Vitória pressionando a saída de bola do Atlético até os 15 minutos do primeiro tempo. Com baixo nível técnico e poucas chances claras de gol, as duas equipes pouco criavam jogadas de qualidade.

O Rubro-Negro teve 14 finalizações na etapa inicial, porém, quase nenhuma sem levar perigo. O time baiano falhava também na saída de bola e Ricardo Oliveira por pouco não abriu o placar no início do jogo. Após cobrança de escanteio de Cazares, Elias também quase mudou.

Após o baixo nível técnico do primeiro tempo, o técnico Thiago Larghi promoveu, mais uma vez, a entrada de Luan no segundo tempo na vaga de Nathan, apagado. Com o argentino Benitez e Leo Ceará como os que mais atacavam pelo lado do Vitória, a entrada de Luan promoveu mais qualidade e intensidade ao time do Galo.

Dessa forma, o colombiano Yimmi Chará perdeu uma bola na entrada da grande área, Neílton puxou contra-ataque, Lucas Fernandes chutou a bola na trave e no rebote Léo Ceará marcou pela primeira vez com a camisa do Leão.

A equipe alvinegra sentiu e pouco chegou ao gol do adversário. O Vitória, por sua vez, segurou o jogo na sua defesa. Contudo, o time mineiro permaneceu na 6° colocação, com 34 pontos, 11 a menos que o líder São Paulo. Já o Brinquedo Assassino subiu quatro posições, estacionando na 13° colocação.

O Vitória agora volta a campo no próximo sábado (1º) contra o América-MG, no Barradão, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético-mg irá até São Paulo, jogar contra o Corinthians, também no mesmo dia, às 21h.