Após revés, Thiago Larghi explica falta de sorte do Atlético-MG no Brasileiro:" Faz parte"

O Atlético-MG acabou tropeçando na tarde deste domingo (26). A equipe alvinegra foi derrotada pelo Vitória, por 1 a 0, no Barradão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado negativo, o Galo permanece com 34 pontos, em 6º lugar na tabela de classificação.

O técnico Thiago Larghi comentou que o time teve oportunidades de abrir o placar, no entanto, a sorte não favoreceu. E ressaltou que o Atlético vai continuar persistindo.

"Apesar de não ter tido um excelente primeiro tempo, teve duas chances mais claras, uma bola com Ricardo (Oliveira) e uma bola com Elias. No segundo tempo, tivemos o controle do jogo, mas foi um dia que a bola não entrou. Chances perdidas e, infelizmente, em um lance, a sorte do Vitória: a bola bate na trave, bate no centroavante e entra. A gente fica triste com o resultado, mas temos que seguir trabalhando e acreditando. Somente isso vai nos manter na parte de cima da tabela. O melhor ataque da competição também fica um jogo sem fazer gol perdendo inúmeras chances na cara do gol. Isso acontece. É o esporte, faz parte do jogo", disse.

O colombiano Yimmi Chará perdeu uma bola na entrada da grande área, Neílton puxou contra-ataque, Lucas Fernandes chutou a bola na trave e no rebote Léo Ceará balançou as redes. Aborrecido, Larghi chegou a revelar que a equipe atleticana treina essas situações, no qual, precisa continuar fazendo.

"Não gostei, a gente tem que evitar de alguma forma o contra-ataque sofrido. Eles (jogadores) sabem disso, é uma situação que a gente trabalha bem. Foram poucos gols de contra-ataque que sofremos. Hoje foi mais um. Temos que seguir trabalhando nos dois setores, a defesa e o ataque", confessou.

O treinador já mira o próximo adversário. Segundo ele, o Galo irá avaliar todo o esquema de jogo do Corinthians e com isso precisar sair vitorioso.

"São duas paradas duríssimas pela frente. Nosso foco volta a ser somente o Corinthians. Temos que focar bastante nesse jogo, analisar a equipe deles, chegar lá, fazer um bom jogo no sábado e conseguir a vitória", concluiu.

O Atlético-MG encara o Timão no próximo sábado (1º), na Arena Corinthians, às 21h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.