Após desencantar com a camisa do Botafogo, Aguirre é destaque em jogo-treino contra o sub-20

Na manhã desta segunda (27), o Botafogo se reapresentou após a vitória por 2 a 0 sobre o Sport. Em atividade realizada no Nilton Santos, os reservas da equipe fizeram um jogo-treino contra o sub-20 alvinegro e venceram por 4 a 1. Destaque para o atacante Aguirre, que marcou o primeiro gol da partida e ainda deu assistência para Yuri.

Motivado após balançar as redes pela primeira vez com a camisa alvinegra, o uruguaio abriu o placar para os reservas. Em seguida, Pimpão ampliou em bela finalização. Yuri marcou o terceiro, após receber passe açucarado de Aguirre. Glauber descontou para o sub-20, mas João Paulo, de pênalti, deu números finais ao duelo.

+ Confira as ofertas de nosso parceiro Futfanatics

A escalação do glorioso foi a seguinte: Diego; Luís Ricardo, Kanu, Yago e Moisés; Dudu Cearense, Bochecha, Marcelo e João Pedro; Pimpão e Aguirre. Yuri e Ezequiel entraram durante a atividade.

Os titulares ficaram apenas na academia e nem apareceram no campo. Queixando-se de dores que seguem o afastando dos gramados, Gatito treinou apenas a parte física. O mesmo para Leandrinho e Kieza, que seguem se recuperando de lesões.

No último sábado, ao bater o Sport, o Botafogo deu fim a uma série incômoda de cinco jogos sem vencer no Brasileirão e subiu para o 11º lugar na tabela com 25 pontos. O próximo desafio será contra o Grêmio, fora de casa, neste sábado (01), às 16h (de Brasília). Caso conquiste mais uma vitória e os resultados da rodada sejam favoráveis, o glorioso pode saltar mais duas posições.