Diego celebra estreia no Botafogo e vê concorrência grande pela titularidade

O Botafogo derrotou o Sport em casa, no último sábado (26), e conquistou a primeira vitória em seis rodadas. O resultado foi muito importante para a equipe, que respirou na tabela do Campeonato Brasileiro, e especialmente marcante para Diego. O goleiro fez seu primeiro jogo com o time profissional alvinegro e comemorou a oportunidade.

"Foi uma partida importante para todo mundo. Pude fazer minha estreia, o Zé quebrou o jejum de vitórias. Foi uma vitória especial para a equipe. Traz tranquilidade, mas não podemos perder o foco. Queremos a melhor colocação e vamos trabalhar para chegar lá em cima."

+ Confira as ofertas de nosso parceiro Futfanatics

O jovem tem apenas 20 anos e foi campeão brasileiro sub-20 com o Botafogo em 2016. Nessa segunda (27), reencontrou alguns companheiros no jogo-treino realizado no campo anexo do Nilton Santos. A atividade terminou com vitória dos reservas do time profissional por 4 a 1 sobre os juniores e Diego brincou sobre a disputa pela titularidade no gol do Glorioso e falou sobre a família.

"A concorrência é grande, uma disputa muito boa (risos). Mas aprendo muito com eles e a oportunidade aparece. O Saulo está jogando muito bem e provavelmente volta. Agora é aguardar. A família ficou muito feliz pela minha estreia. Graças a Deus tive meu avô para ajudar, pois meu pai trabalhava muito. Sou muito grato a ele, pois tem muita participação por eu estar aqui hoje. Ele é meu melhor amigo, me abraçou depois do jogo e estava muito emocionado."

Depois da maratona de cinco jogos em 13 dias, o Botafogo terá uma semana de treinos antes da nova sequência. A equipe se prepara para enfrentar o Grêmio, no próximo sábado (1/9), em Porto Alegre, e terá outros dois jogos difíceis na série: Cruzeiro (5/9), em casa, e Fluminense (9/9), fora.