Subiu! Bragantino segura empate com Náutico e volta à Série B

INCIDENCIAS : Partida válida pelas quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. Disputada na Arena Pernambuco.

O dia era de festa no Bragantino pelo passado, mas foi também pelo presente. Novamente em um 26 de agosto, 28 anos depois da conquista do memorável Campeonato Paulista de 1990, a equipe conquistou o acesso para a Série B ao empatar com o Náutico por 1 a 1, calando uma Arena Pernambuco lotada. O triunfo começou a ser construído uma semana antes, com a vitória por 3 a 1 em Bragança Paulista. O Timbu, que vinha empolgado pela boa campanha na primeira fase, entra de férias e precisa se reformular para amargar mais um ano na terceira divisão.

O Náutico começou o jogo com muito volume. Precisando de gols para brigar pela classificação, o Timbu se lançou ao ataque e desperdiçou muitas chances. A primeira foi com Assis, logo aos quatro minutos; depois, vieram Josa, Camutanga, Ortigoza e Dudu, que obrigou o goleiro Alex Alves a fazer o inacreditável. O gol dos pernambucanos parecia desenhado, mas esqueceram de avisar ao Bragantino. Aos 32 minutos, o time paulista aproveitou vacilo do Náutico e Matheus Peixoto, com tranquilidade, cabeceou para abrir o placar. O gol acabou com o clima na Arena de Pernambuco. Era boa parte do aesso encaminhado. Nervoso, O Timbu não conseguia imprimir o mesmo ritmo. A única chance, no entanto, foi numa cabeçada de Sueliton para fora. Ao fim do primeiro tempo, a torcida ainda aplaudiu o time.

Na etapa complementar, o Náutico voltou tentando amassar o Bragantino. E conseguiu, mas novamente pecou muito nas finalizações. Aos 22 minutos, teve a grande chance num pênalti com Wallace Pernambucano, mas Alex Alves caiu bem para defender e deixar o jogo tranquilo. Aos 38 minutos, Wallace Pernambucano se redimiu e empatou para o Timbu, mas já era tarde e o empate deu o acesso para a equipe paulista.

O Náútico, não bastasse a eliminação na Série C e o fim do sonho do acesso para a Série B, ainda vai amargar um longo período de férias. O Timbu não tem mais competições para disputar nesta temporada. A reapresentação visando o ano de 2019 deve acontecer apenas em dezembro.

Classificado para a Série B, o Bragantino ainda tem mais compromissos pela Série C. Nas semifinais, enfrenta o Operário-PR, que eliminou outro time pernambucano, o Santa Cruz. O primeiro jogo acontece em Bragança Paulista e o segundo em Ponta Grossa-PR. A CBF ainda não marcou as datas.