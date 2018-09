Após nova derrota, Guto Ferreira busca reação da Chapecoense: “Temos que olhar para frente”

Na noite desse domingo (26), a Chapecoense foi derrotada pelo Vasco, por 3 a 1, no estádio de São Januário, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há dois jogos sem vencer, o Verdão agora é o primeiro time dentro na zona de rebaixamento, com 21 pontos.

Em entrevista coletiva, o treinador Guto Ferreira analisou a situação do clube, e afirmou que o elenco não deve se abalar com o atual momento e precisa trabalhar para se recuperar na tabela.

"Todo mundo está chateado, mas não pode superdimensionar. Temos que olhar para frente, isso não vai voltar. Resultados como esse tem que amadurecer o grupo. Serve para reflexão, para buscar a melhor formação e o maior equilíbrio", disse.

Na saída de campo, o atacante Leandro Pereira considerou que a equipe cometeu falhas que foram decisivas para a derrota. Ele também destacou o bom desempenho apresentado pela Chape, mesmo perdendo a partida.

"No primeiro tempo eu falei que a equipe que errasse menos poderia sair com o resultado. Foi o que aconteceu, nós tivemos alguns erros. Mas, no geral eu acho que a equipe se comportou bem. Tivemos grandes momentos no jogo. Esse é o futebol, um dia você acaba errando e no outro você acerta em cima dos erros do adversário", avaliou o jogador.

Pela próxima rodada do Brasileiro, o Furacão do Oeste enfrenta, em casa, o Palmeiras, no domingo (02), na Arena Condá. O confronto está marcado para às 19h.