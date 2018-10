Brasil de Pelotas e Coritiba abrem rodada da Série B enfrentando incômodos jejuns

Brasil de Pelotas e Coritiba se enfrentam nesta segunda feira (27), às 20h, no Bento Freitas, em jogo válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vivem momentos ruins na competição e precisam de uma vitória para respirar na tabela.

O Xavante vem de quatro empates seguidos contra Figueirense, Paysandu, Avaí e São Bento, e ocupa a 17ª colocação, com 25 pontos, sendo o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Coritiba não vence há seis partidas, e vê cada vez mais o grupo de acesso se distanciando, enquanto a zona de rebaixamento fica mais próxima a cada rodada. Em 11º lugar, com 30 pontos, o time está a sete do G-4 e a apenas cinco do Z-4.

Brasil mantém esquema tático



O Brasil-RS deve manter a estratégia que deu certo no último jogo, fora de casa, contra o Figueirense. O técnico Gilmar Dal Pozzo postou a equipe num 3-5-2 e conseguiu um resultado considerado bom longe da torcida. Gilmar também poderá contar com a volta de alguns titulares: Leandro Camilo, Rafael Dumas, Itaqui e Éder Sciola estão a disposição do comandante, além do volante Leandro Leite, que estava suspenso. Léo Bahia deve seguir no lugar de Luiz Eduardo, enquanto Éder Sciola pode ser deslocado da lateral direita para o meio campo.



Com isso, o provável Brasil-RS para a partida desta segunda-feira (27) é: Marcelo Pitol; Rafael Vitor, Leandro Camilo, Rafael Dumas; Tiago Cametá, Zé Augusto, Itaqui, Pereira, Éder Sciola e Lourency; Léo Bahia.



Coritiba enfrenta maior jejum da Série B

São apenas duas vitórias nas últimas 14 partidas pelo Campeonato Brasileiro para o Coritiba, que está mais perto do Z-4 do que do G-4 atualmente. E não há nada que esteja tão ruim que não possa piorar.

O técnico Tcheco terá alguns desfalques para a partida desta segunda-feira (27). Carlos Eduardo deixou a última partida, contra o Oeste, com dores musculares e passa por exames. A lateral direita preocupa, já que Rodrigo Ramos está suspenso e Carlos César segue em recuperação. A boa notícia fica por conta da volta de Thalisson Kelven, que cumpriu suspensão contra o Oeste. Iago Dias e Alecsandro também voltam a ser opção.



O Coritiba decidiu efetivar Tcheco no comando da equipe, porém a solução não vem dando resultados. Uma nova derrota, dessa vez contra o Brasil-RS, pode fazer com que a diretoria coxa-branca vá ao mercado em busca de um novo técnico. Tcheco falou sobre o risco de assumir o Coritiba nessa situação.

“Quando assumi na saída do Eduardo Baptista, foi explícita da minha parte que iria esperar uns quatro jogos para ver como iria acontecer. Os resultados não vieram da maneira como a gente esperava. Se assim entender a diretoria, que deve trazer um novo treinador, a decisão será acatada. Se a opção for pela manutenção, eu sou funcionário e não vou fugir da raia. Temos que tentar organizar a casa, trazer um gerente de futebol. A situação é complicada em vários aspectos”, disse.



A cada rodada o Coritiba vê o grupo de cima se distanciar e a luta contra o rebaixamento ficar mais próxima. Tcheco ainda acha cedo pensar em luta contra a degola e se mostrou confiante numa vitória nesta segunda feira.



“Eu acho que ainda é um pouco cedo. O que me preocupa é a forma como a gente vem jogando para buscar a vitória. Uma reação no jogo contra o Brasil, já podemos prosperar novamente o G-4. A cada partida que está passando e o resultado não vem, temos que ser humildes e reconhecer que a situação está cada vez mais difícil”, comentou.