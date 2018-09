Figueirense lança novos uniformes para temporada 2018-19

O Figueirense anunciou seus novo uniforme para a sequência da temporada de 2018. A Topper, que é a fornecedora oficial dos materiais esportivos do clube, organizou um evento para lançar as novas peças na noite do último domingo (26). O cantor Belo foi a atração principal.



Também foram lançadas as linhas de treino, passeio, viagem e acessórios, com peças masculinas, femininas e infantis. O contrato entre Topper e Figueirense foi firmado no final do mês de julho, e a estreia do novo uniforme está marcada para o dia 1° de setembro, no clássico contra o Avaí, às 16h30, na Ressacada.



O evento foi aberto para aproximadamente 500 sócios do clube, que tiveram a oportunidade de comprar as novas camisas antecipadamente e com preço promocional. Para os torcedores que não estavam presentes, as novas linhas estarão à venda na Loja Oficial do Figueira, no Estádio Orlando Scarpelli.



A Topper não mudou em nada as cores tradicionais do uniforme alvinegro. O uniforme 1 continua com listras nas vertical em preto e branco, com as mangas pretas, enquanto o uniforme 2 também segue a tradição, todo em branco, porém a gola tem o formato um pouco diferente, com detalhes em preto.



Houve um desfile no evento de apresentação do material, onde jogadores e ex-jogadores - destaque para um dos ídolos do Figueirense, Fernandes - estiveram presentes. O público em geral poderá adquirir o novo manto a partir do próximo dia 8 de setembro.