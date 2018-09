Fluminense divulga balanço financeiro referente ao primeiro semestre de 2018

Foi publicado no site oficial do Fluminense o balancete referente ao 1º semestre de 2018. Mesmo diante de todas as dificuldades encontradas pelo clube, o resultado foi positivo em R$ 4,6 milhões no período.

Ao se analisar o balancete pode se destacar que, caso as despesas financeiras não fossem consideradas, despesas essas decorrentes de empréstimos e atualizações monetárias, o resultado do 1º semestre 2018 seria positivo em R$ 14,8 milhões.

Importante frisar o desequilíbrio entre as rubricas Receita de Bilheteria (R$ 4,7 milhões) contra Despesas com jogos e competições (R$ 8,3 milhões), devido principalmente ao atual padrão de custos do Maracanã.

Xerém se destacou positivamente no resultado do período, visível na rubrica Repasse de direitos federativos de atletas (cessão/venda e empréstimo)", com o total de R$ 37,9 milhões em receita, a maior parte proveniente da venda do atleta Wendel para o Sporting Lisboa, em janeiro.

As rubricas Despesas com serviços de terceiros foram segmentadas entre as relacionadas ao futebol profissional (R$ 12,6 milhões) e as relativas aos demais departamentos do clube (R$ 3,9 milhões).

O clube precisa captar novas receitas e fica claro essa afirmação com os dados do balancete. Segundo o documento publicado, o Tricolor recebeu no 1º semestre o valor de R$ 9 milhões provenientes de patrocínios.

Segue abaixo o link para ter acesso ao balancete do 1º semestre do clube: http://s3.amazonaws.com/assets-fluminense/finances/43/Primeiro_Semestre_original.pdf?1534895179